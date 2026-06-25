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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

اقامه نماز ظهر عاشورا در زنجان

اقامه نماز ظهر عاشورا در زنجان

زنجان- نماز ظهر عاشورا در زنجان با حضور عزاداران حسینی برگزار شد.

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کد مطلب 6870499

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