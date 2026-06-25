https://mehrnews.com/x3cqxh ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹ کد مطلب 6870499 استانها زنجان استانها زنجان ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹ اقامه نماز ظهر عاشورا در زنجان زنجان- نماز ظهر عاشورا در زنجان با حضور عزاداران حسینی برگزار شد. دریافت 4 MB کد مطلب 6870499 کپی شد مطالب مرتبط نماز ظهر عاشورا در لاهیجان اقامه شد از طنین «یا حسین» تا اقامه نماز ظهر؛ بجنورد در مسیر دلدادگی به سیدعباس نماز ظهر عاشورا ؛ تجلی وحدت وعشق در سایه پرچم حریت خیابانهای تبریز میزبان نماز ظهر عاشورای حسینیان شد برچسبها نماز ظهر عاشورا زنجان عاشورا
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