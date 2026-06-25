نماز ظهر عاشورا ؛ تجلی وحدت وعشق در سایه پرچم حریت

به گزارش خبرنگار مهر، آیین باشکوه اقامه نماز ظهر عاشورا با حضور شخصیت‌های مذهبی و اجتماعی برگزار شد، فراتر از یک عبادت روزانه، تظاهری باشکوه برای تجدید میثاق با ارزش‌های عدالت‌خواهی و ایستادگی در برابر ظلم بود.

از نخستین ساعات روز، خیابان‌های اصلی شهرکرج و دیگر شهرهای استان البرز با پوشش سیاه عزاداران و صدای نوای عزاداری آغاز به حرکت کرد.

با نزدیک شدن به زمان ظهر، جمعیت در حال افزایش بود تا در نهایت، صحنه‌ی نماز، نشان‌دهنده پیوند عمیق میان دین و جامعه در استان البرز باشد.

نماز ظهر عاشورا امسال، با حالتی متفاوت از سال‌های گذشته، با حضور پرشور نسل جوان در کنار سالمندان برگزار شد؛ تصویری که نشان‌دهنده تداوم نسل‌های مذهبی و انتقال ارزش‌های عاشورایی به آینده است.

سخنرانان مذهبی در این مراسمات در سخنانی که در قالب خطبه یا پیام ایراد شد، بر ضرورت الگوبرداری از زندگی امام حسین (ع) در مدیریت بحران‌های اجتماعی و ایستادگی در برابر نابرابری‌ها تأکید گردید.

همچنین، در حاشیه این مراسم، فعالیت‌های خیرخواهانه‌ای نظیر توزیع غذا و آب میان عزاداران انجام شد که نشان‌دهنده روحیه همبستگی و ایثار در میان شهروندان استان البرز است.

اهتمام جدی بر اقامه نماز ظهر عاشورا

مدیر ستاد اقامه نماز استان البرز با بیان اینکه امام حسین (ع) و یارانش برای احیای امر به معروف و نهی از منکر و برپاداشتن نماز به شهادت رسیدند، گفت: مساجد و هیات های مذهبی بر اقامه نماز ظهر عاشورا اهتمام جدی داشته باشند.

حجت الاسلام والمسلمین "ابوالفضل مرادی" نماز را پایه و اساس و کلید دین دانست و با اشاره به واقعه عاشورا افزود: در هنگامه جنگ و محاصره امام حسین (ع) نماز را برپا داشت و در حق کسی که وقت نماز را یادآور شد، دعا کرد.

وی با اشاره به اهمیت فریضه امر به معروف اضافه کرد: امام حسین(ع) این راه را به ما نشان داد که همه باید این ۲ فریضه دینی را که بقا و رشد دین به آنها بستگی دارد، زنده نگه داریم.

مرادی گفت: در ظهر روز عاشورا یکی از یاران امام حسین (ع) به امام گفت که وقت نماز است، امام به او فرمود که «خدا تو را جزو مصلین قرار دهد که نماز را یادآوری کردی».

وی بیان داشت: امام حسین (ع) می توانست نماز را در خیمه بخواند ولی در وسط میدان جنگ خواند تا بگوید اساس دین نماز است و قیام من برای نماز است.

مدیر ستاد اقامه نماز استان البرز گفت: در روز قیامت اولین شهادتی که برای امام حسین (ع) می دهیم این است که آیا نماز را به پا داشتیم، لذا به تاسی از سیدالشهدا (ع) سنت نماز ظهرعاشورا را باید نهادینه کرد.

وی یادآور شد: در استان البرز ۱۳ مصلای نماز جمعه، ۸۵ بقعه متبرکه و بیش از چهار هزار هیات مذهبی فعال است.

برگزاری نماز ظهر عاشورا در استان البرز، بار دیگر ثابت کرد که یاد امام حسین (ع)، نه تنها در مراسم‌های سنتی، بلکه در قلبِ عبادات و ساختار زندگی اجتماعی مردم این استان، ریشه دوانده است. این تجمع، پیامی روشن به جهانیان بود: که عدالت، تنها با اقتدار و ایمان می‌تواند پایدار بماند.