زرند در سوگ عاشورا؛ حماسه‌ حضور مردم برای ابراز ارادت به امام حسین(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان زرند و مناطق ریحان‌شهر، خانوک، سیریز و یزدان‌آباد، هم‌زمان با سالروز عاشورای حسینی، جلوهای کم نظیر از ارادت خالصانه به خاندان عصمت و طهارت (ع) را به نمایش گذاشتند و صحنه‌های حماسی و ملکوتی از عشق به اباعبدالله الحسین (ع) در جای‌جای این دیار رقم خورد.

عزاداران حسینی از نخستین ساعات بامداد امروز پنجشنبه، با دل‌های شکسته و چشمانی اشک‌بار، در مساجد و اماکن مذهبی گرد هم آمدند و با قرائت زیارت عاشورا، عهد و پیمان خود را با سالار شهیدان تجدید کردند.

دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی یکپارچه نوای «یا حسین» سر دادند و خیابان‌ها و معابر شهر را به یاد کربلا، صحنۀ عرض ارادت به آن امام همام و یاران باوفایش کردند و اشک‌های ماتم‌زدگان، روایتگر دلدادگی‌هایی بود که هر ساله در این ایام، جان تازه می‌گیرد.

آنچه در این مراسم بیش از پیش جلوه‌گر بود، حضور پرشور جوانان و نوجوانانی است که با شور و شعور حسینی، پرچم‌دار این نهضت جاودانه شدند.

نسل امروز زرند با حضور در آیین‌های معنوی، نشان داد که پیام عاشورا همچنان زنده و جاری است و این خون‌های تازه، رگ‌های پیکر جامعۀ اسلامی را نبض‌دار نگه داشته است.

در همین راستا، شب گذشته و همزمان با یکصد و شانزدهمین شب بیعت تاریخی با رهبری، مردم ولایتمدار و عزادار این شهرستان در میدان بسیج گرد هم آمدند تا بار دیگر همبستگی و وفاداری راسخ خود را به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) به اثبات برسانند.

در گوشه‌وکنار این شهرستان، جوانان و نوجوانان با برپایی موکب‌های پذیرایی، صحنه‌های زیبایی از همدلی و ایثار را رقم زدند و عزاداران با چای، شربت و غذاهای نذری پذیرایی شدند.

این سفره‌های کریمانه، جلوۀ دیگری از سنت حسنه‌ای است که هر ساله در این ایام، رنگ و بوی آسمانی به خود می‌گیرد.

سردر ادارات و مغازه‌ها تا میادین اصلی شهر یکپارچه سیاه‌پوش شده و پرچم‌های عزا، فضای زرند را غرق در حزن و اندوهی آمیخته به عشق کرده است.

مهم‌ترین بخش این حماسه حسینی، در دهستان دشت‌خاک زرند رقم خورد؛ جایی که با حضور انبوه عزاداران از نقاط مختلف استان، مجلس با شکوهی برپا شد.

در این مراسم، هیأت کفن‌پوش عباسی با فضایی ملکوتی و حال و هوایی عرفانی، توجه همگان را به خود جلب کرد و جالب آنکه بخش بزرگی از اعضای این هیأت را جوانان و نوجوانانی تشکیل می‌دادند که با عشق به حضرت ابوالفضل العباس (ع) و سیدالشهدا (ع)، جلوهای بصری و معنوی به عزاداری بخشیدند.

همچنین اجرای تعزیه در این دهستان، فضایی مملو از معنویت و بازآفرینی حماسه کربلا را برای حاضران تداعی کرد.

در دهستان سربنان نیز هیأت‌های عزاداری، مراسم بسیار باشکوهی را برگزار کردند و مجالس پرشور در امامزاده‌های شاخص شهرستان نظیر خواجه‌ابورضا در روستای مطهرآباد، امامزاده حمزه زرند، بهاالدین خالق‌آباد، ختم سربنان و جعفر سیریز، با حضور انبوه مشتاقان اهل‌بیت (ع) برگزار شد.

سخنرانان این مجالس با تبیین ابعاد قیام کربلا و فرهنگ عاشورا، به ویژه برای نسل جوان، درس‌های بصیرت، آزادگی و ظلم‌ستیزی را بازگو کردند.

در کنار مجالس عمومی، برخی از مردم نیز با برگزاری روضه‌های خانگی، ارادت دیرینۀ خود را ابراز داشتند و مداحان خاندان رسالت با نوای حزن‌انگیز و اشعار سوزناک، دل‌های مشتاق را به آستانۀ کربلا بردند و شور و شعور حسینی را دوچندان کردند.

زرند این روزها، در سوگ سالار شهیدان، نفس‌هایش را با عطر عاشورا آمیخته و دل‌هایش را با یاد آن حماسۀ جاوید، زنده نگاه داشته است.