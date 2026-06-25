آتشپاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ساعت ۱۲:۱۲ ظهر امروز پنجشنبه چهارم تیرماه، گزارشی مبنی بر وقوع آتشسوزی در یک ساختمان مسکونی هفتطبقه در محله فرهنگیان فاز ۲ به ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیروهای عملیاتی از ایستگاههای شماره ۵ و ۷ با سه دستگاه خودروی اطفایی و یک دستگاه نردبان هیدرولیکی ۳۲ متری به محل حادثه اعزام شدند.
رئیس سازمان آتشنشانی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: بررسیهای اولیه نشان داد حریق در طبقه پنجم ساختمان رخ داده و دود و شعله در حال گسترش به دیگر بخشهای ساختمان است.
قادری ادامه داد: آتشنشانان در کوتاهترین زمان ممکن ضمن تخلیه ساکنان، عملیات مهار حریق را آغاز کردند و با اجرای اقدامات ایمنسازی از سرایت آتش به سایر واحدها جلوگیری شد.
وی گفت: این عملیات با تلاش مستمر نیروهای آتشنشانی پس از حدود ۴۵ دقیقه به پایان رسید و آتش به طور کامل مهار و محل حادثه ایمنسازی شد.
رئیس سازمان آتشنشانی شهرداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: خوشبختانه با حضور سریع نیروهای امدادی، از گسترش حریق و بروز خسارات بیشتر جلوگیری شد و علت دقیق وقوع این حادثه از سوی کارشناسان سازمان در دست بررسی است.
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