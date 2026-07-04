آتش‌پاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعزام نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه به تهران خبر داد و اظهار کرد: این تیم‌ها با هدف تأمین ایمنی مراسم تشییع رهبر شهید به پایتخت اعزام شده‌اند.

وی افزود: این اقدام در چارچوب برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی شهرداری کلانشهر کرمانشاه و برای مشارکت در پوشش ایمنی این مراسم صورت گرفته است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: آتش‌نشانان اعزامی با بهره‌گیری از توان عملیاتی و تجهیزات مورد نیاز، در کنار سایر نیروهای امدادی و خدماتی کشور وظیفه تأمین ایمنی مراسم را بر عهده خواهند داشت.

قادری با اشاره به آمادگی کامل نیروهای عملیاتی سازمان، گفت: آتش‌نشانان کرمانشاه با تجربه حضور در مأموریت‌های مختلف، برای انجام این مسئولیت در حالت آماده‌باش قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه با تمام ظرفیت خود در راستای خدمت‌رسانی و تأمین ایمنی مراسم‌های ملی و مذهبی، همکاری لازم را با مجموعه‌های مرتبط انجام می‌دهد.