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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۸:۲۲

تیم‌های آتش‌نشانی کرمانشاه به تهران اعزام شدند

تیم‌های آتش‌نشانی کرمانشاه به تهران اعزام شدند

کرمانشاه - رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه از اعزام تیم‌های عملیاتی این سازمان برای تأمین پوشش ایمنی مراسم تشییع رهبر شهید در تهران خبر داد.

آتش‌پاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعزام نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه به تهران خبر داد و اظهار کرد: این تیم‌ها با هدف تأمین ایمنی مراسم تشییع رهبر شهید به پایتخت اعزام شده‌اند.

وی افزود: این اقدام در چارچوب برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی شهرداری کلانشهر کرمانشاه و برای مشارکت در پوشش ایمنی این مراسم صورت گرفته است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: آتش‌نشانان اعزامی با بهره‌گیری از توان عملیاتی و تجهیزات مورد نیاز، در کنار سایر نیروهای امدادی و خدماتی کشور وظیفه تأمین ایمنی مراسم را بر عهده خواهند داشت.

قادری با اشاره به آمادگی کامل نیروهای عملیاتی سازمان، گفت: آتش‌نشانان کرمانشاه با تجربه حضور در مأموریت‌های مختلف، برای انجام این مسئولیت در حالت آماده‌باش قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه با تمام ظرفیت خود در راستای خدمت‌رسانی و تأمین ایمنی مراسم‌های ملی و مذهبی، همکاری لازم را با مجموعه‌های مرتبط انجام می‌دهد.

کد مطلب 6878733

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