قادری: انفجار گاز در محله باغ ابریشم کرمانشاه ۲ مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر آتش‌پاد سعید قادری از وقوع یک حادثه حریق در سطح شهر خبر داد و اظهار کرد: در ساعات پایانی روز یکشنبه، وقوع یک حادثه ناشی از انفجار گاز در محله باغ ابریشم کرمانشاه، باعث ایجاد آتش‌سوزی در یک واحد مسکونی شد که شعله‌های آتش به‌سرعت به ساختمان‌ مجاور نیز سرایت کرد.

اعزام فوری تیم‌های واکنش سریع و خودروهای اطفایی

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه در تشریح زمان‌بندی و نحوه امدادرسانی افزود: وقوع این حادثه در ساعت ۲۲:۴۰ شب یکشنبه (۱۰ خردادماه) به مرکز پیام سازمان آتش‌نشانی اعلام شد که پس از دریافت گزارش، بلافاصله نیروهای امدادی و واکنش سریع از ایستگاه‌های شماره پنج و هفت، مجهز به خودروهای اطفایی و تجهیزات کامل امدادی به محل سانحه اعزام شدند.

وی با اشاره به شرایط بافت محله و حساسیت عملیات مهار، اظهار داشت: با توجه به تراکم بالای ساختمانی در محل حادثه، آتش به یکی از ساختمان‌های همجوار نیز سرایت کرده بود که با حضور به‌موقع و تلاش‌های گسترده تیم‌های عملیاتی، آتش‌سوزی به‌سرعت مهار شد و از گسترش حریق به سایر واحدهای مسکونی و بروز خسارات بیشتر جلوگیری به عمل آمد.

امدادرسانی به مصدومان و بررسی علت حادثه

آتش‌پاد قادری در پایان با اشاره به وضعیت جسمانی آسیب‌دیدگان این سانحه اضافه کرد: متأسفانه در پی این حادثه انفجار و حریق، دو نفر از ساکنان دچار مصدومیت شدند که بلافاصله جهت انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی، توسط نیروهای امدادی تحویل کادر درمان و اورژانس حاضر در محل قرار گرفتند تا تحت مراقبت‌های پزشکی باشند.

وی خاطرنشان کرد: علت دقیق وقوع این انفجار توسط کارشناسان سازمان آتش‌نشانی در دست بررسی است.