به گزارش خبرگزاری مهر، آتش‌سوزی یک دستگاه خودروی سواری صبح جمعه در پارکینگ یک ساختمان مسکونی واقع در میدان آیت‌الله جلیلی کرمانشاه به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه اعلام شد.

پس از دریافت گزارش حادثه، نیروهای عملیاتی ایستگاه نجات مرکزی آتش‌نشانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل اعزام شده و عملیات بررسی و امدادرسانی را آغاز کردند.

بررسی‌های اولیه آتش‌نشانان نشان داد یک دستگاه خودروی سواری پژو آردی که در پارکینگ ساختمان پارک شده بود، دچار حریق شده است.

در پی این آتش‌سوزی، دود غلیظ ناشی از حریق بخش‌های مختلف ساختمان مسکونی را فرا گرفت که موجب نگرانی ساکنان شده بود.

آتش‌نشانان با اجرای عملیات مهار و کنترل حریق، از گسترش آتش به سایر بخش‌های ساختمان جلوگیری کرده و موفق شدند آتش را به طور کامل خاموش کنند.

بر اساس اعلام سازمان آتش‌نشانی، این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی در پی نداشته و علت وقوع آن از سوی کارشناسان در دست بررسی است.