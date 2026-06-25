اطعام ۸ هزار عزادار حسینی در شاندیز

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه بر طبق نیت واقف نیک اندیش عبدالله رضوی، ویژه برنامه عزاداری روز عاشورا در مجتمع موقوفه عبدالله رضوی با حضور خیل عظیم عزاداران برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام جمال ایزدی، معاون فرهنگی و اجتماعی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی اظهار کرد: وظیفه امروز ما شناخت حسین زمان، یاران حق و دشمنان زمانه است تا بتوانیم تکلیف الهی خود را به درستی انجام دهیم و در مسیر تحقق آرمان‌های عاشورا گام برداریم.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با اشاره به پیام‌ها و درس‌های ماندگار واقعه عاشورا اظهار کرد: عاشورا حادثه‌ای نیست که پرونده آن بسته شده باشد، بلکه مکتبی زنده و جاری در طول تاریخ است که هر سال ابعاد و آثار آن بیش از گذشته آشکار می‌شود.

وی افزود: درباره فلسفه قیام امام حسین(ع) دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است؛ برخی هدف اصلی را آگاهی‌بخشی و بیدارسازی مردم دانسته‌اند و برخی تشکیل حکومت اسلامی را مهم‌ترین هدف قیام عنوان کرده‌اند، اما بهترین تبیین را امام خمینی(ره) ارائه کردند که فرمودند امام حسین(ع) برای انجام تکلیف الهی وارد میدان شد؛ اگر نتیجه آن تشکیل حکومت اسلامی بود آمادگی آن را داشت و اگر به شهادت منتهی می‌شد، باز هم در مسیر انجام وظیفه الهی گام برمی‌داشت.

ایزدی تأکید کرد: امروز نیز مهم‌ترین وظیفه ما شناخت حسین زمان، حسینیان زمان، یزیدها و شمرهای زمان است. جامعه اسلامی باید از بصیرت، دشمن‌شناسی، دوست‌شناسی و جریان‌شناسی برخوردار باشد تا بتواند تکلیف خود را به درستی تشخیص دهد.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جهان خاطرنشان کرد: اتفاقات و حوادث اخیر موجب افزایش بصیرت و آگاهی مردم شده و شاهد هستیم که مراسمات مذهبی و آیین‌های عزاداری نسبت به گذشته با شکوه بیشتری برگزار می‌شود. این برکات حاصل خون‌های پاک شهدا و مجاهدت‌های کسانی است که در مسیر دفاع از ارزش‌های اسلامی جان خود را تقدیم کرده‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد که این اجتماعات مردمی، مراسمات دینی و گسترش فرهنگ عاشورا زمینه‌ساز ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) باشد و جامعه را بیش از پیش به سمت آرمان‌های اسلامی هدایت کند.

ایزدی در ادامه به نقش واقفان در ترویج فرهنگ عاشورا اشاره کرد و گفت: برخی افراد با سخن، برخی با قلم و پژوهش و گروهی نیز با مال و ثروت خود در مسیر تبیین و گسترش فرهنگ عاشورا گام برداشته‌اند. واقفان بزرگواری در طول تاریخ بخشی از دارایی‌های خود را برای اقامه عزای سیدالشهدا(ع) و ترویج معارف عاشورایی وقف کرده‌اند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با اشاره به موقوفه عبدالله رضوی شاندیز افزود: مرحوم میرزای ناظر عبدالله رضوی با نگاهی بلند و آینده‌نگر این مجموعه ارزشمند را وقف کرد و سه نیت مهم را برای آن در نظر گرفت؛ حمایت از ایتام و امور آموزشی آنان، کمک به درمان بیماران و نیازمندان و همچنین برپایی مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در روز عاشورا.

وی تصریح کرد: امروز شاهد هستیم که این موقوفه در هر سه بخش منشأ خدمات ارزشمندی شده و نقش مهمی در خدمت‌رسانی به مردم و ترویج فرهنگ اهل‌بیت(ع) ایفا می‌کند. بدون تردید چنین موقوفاتی علاوه بر آنکه ذخیره‌ای ماندگار برای آخرت واقفان است، موجب بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه از برکات وقف می‌شود.

ایزدی ادامه داد: حضور گسترده مردم در این مراسم‌ها نشان‌دهنده پایبندی جامعه به آرمان‌های حسینی و اعلام آمادگی برای دفاع از ارزش‌های دینی و انقلابی است.