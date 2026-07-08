نجات جوان ۱۸ ساله پس از سقوط از کوه در شاهرود

مهسا عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از نجات و انتقال جوان ۱۸ ساله شاهرودی پس از سقوط از کوه خبر داد.

وی افزود: در پی اعلام گزارش سقوط یک جوان ۱۸ ساله از ارتفاعات مقابل استخر فجر واقع در منطقه آبشار شاهرود، بلافاصله نیروهای عملیاتی پایگاه منطقه دو اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس شاهرود ادامه داد: کارشناسان اورژانس پس از دسترسی به مصدوم و انجام ارزیابی اولیه، با همکاری نیروهای آتش‌نشانی، عملیات تثبیت وضعیت و انتقال ایمن وی از ارتفاع به پایین کوه را انجام دادند.

عظیمی بیان کرد: پس از انتقال مصدوم به محل امن اقدامات درمانی تکمیلی توسط کارشناسان اورژانس انجام شد.

وی با بیان اینکه این فرد برای ادامه درمان و بررسی‌های تخصصی به بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود منتقل شده است، تاکید کرد: توصیه ما به مردم و به خصوص جوانان در زمان حضور در ارتفاعات شاهرود، رعایت ایمنی کامل و پرهیز از هر گونه رفتار پرخطر و شوخی است.