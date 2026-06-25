ونس مدعی شد؛ ایجاد کانال ارتباطی مستقیم با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، جی. دی. ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با یک رسانه انگلیسی مدعی شد که کشورش در جریان مذاکرات سوئیس، کانال ارتباطی مستقیمی با ایران برقرار کرده و تهران با یک سازوکار بازرسی سختگیرانه‌تر از آنچه در توافق هسته‌ای تصریح شده بود، موافقت کرده است.

وی در ادامه ادعاهای خود گفت: یکی از چیزهایی که می‌خواستیم به آن دست یابیم، داشتن یک کانال ارتباطی با طرف ایرانی بود تا از شدت درگیری کاسته شود و ما این کار را انجام دادیم. آنها گفتند: بسیار خب، ما فردی از سپاه پاسداران ایران را به دوحه می‌فرستیم تا با فردی از فرماندهی مرکزی(سنتکام) ملاقات کند و به این ترتیب بسیاری از این اختلافات را حل خواهیم کرد!

ونس اضافه کرد که یادداشت تفاهم بین آمریکا و ایران شامل مفادی است که اساسا با توافق هسته‌ای قبلی موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تفاوت دارد. واشنگتن معتقد است ایران به دنبال تغییر اساسی در روابط خود با آمریکا و جهان است!

وی گفت: مقامات ایرانی بسیار متفاوت از گذشته صحبت می‌کنند، اما هنوز مشخص نیست که آیا مذاکرات به توافق نهایی منجر خواهد شد یا خیر. کشورهای عربی منطقه در حال حاضر مذاکرات بی‌سابقه‌ای با ایرانی ها از جمله با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارند.

ونس اضافه کرد: اماراتی‌ها که بیشترین حمایت ها را در میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از اسرائیل به عمل می آورند در حال انجام گفت‌وگوهای بی سابقه ای با ایرانی‌ها از جمله با سپاه پاسداران در مورد انواع مختلف از مشوق‌های اقتصادی هستند.