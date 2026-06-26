به گزارش خبرگزاری مهر، جیدی ونس بامداد جمعه در واکنش به انتقادات گسترده از سیاستهای تهاجمی دولت ترامپ، مدعی شد که اهداف تعیینشده برای مقابله با ایران محقق شده است.
وی با تغییر روایت از «تغییر حکومت» به «ضربه زدن به ارتش و برنامه هستهای»، سعی کرد از فشار انتقادات ناشی از ناکامی در جنگ علیه ایران بکاهد.
ونس مدعی شد که آمریکا با استفاده از اهرمهای اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی به آنچه برنامهریزی کرده بود رسیده است، اما این ادعا در حالی مطرح میشود که منتقدان، جنگهای اخیر آمریکا را مجموعهای از اقدامات ناکام و بیهدف علیه جمهوری اسلامی ایران توصیف میکنند.
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