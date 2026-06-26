  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۵ تیر ۱۴۰۵، ۳:۵۷

ادعای بی‌اساس معاون ترامپ مبنی بر تحقق اهداف آمریکا در جنگ علیه ایران

ادعای بی‌اساس معاون ترامپ مبنی بر تحقق اهداف آمریکا در جنگ علیه ایران

معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در موضع‌گیری  برای توجیه سیاست‌های جنگ‌افروزانه واشنگتن، مدعی شد که آمریکا به اهداف نظامی و هسته‌ای خود در قبال ایران دست یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جی‌دی ونس بامداد جمعه در واکنش به انتقادات گسترده از سیاست‌های تهاجمی دولت ترامپ، مدعی شد که اهداف تعیین‌شده برای مقابله با ایران محقق شده است.

وی با تغییر روایت از «تغییر حکومت» به «ضربه زدن به ارتش و برنامه هسته‌ای»، سعی کرد از فشار انتقادات ناشی از ناکامی در جنگ علیه ایران بکاهد.

ونس مدعی شد که آمریکا با استفاده از اهرم‌های اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی به آنچه برنامه‌ریزی کرده بود رسیده است، اما این ادعا در حالی مطرح می‌شود که منتقدان، جنگ‌های اخیر آمریکا را مجموعه‌ای از اقدامات ناکام و بی‌هدف علیه جمهوری اسلامی ایران توصیف می‌کنند.

کد مطلب 6870961

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها