به گزارش خبرگزاری مهر، «جیدی ونس»، معاون رئیسجمهور آمریکا، با اشاره به روند مذاکرات با ایران، مدعی شد که گفتوگوهای فنی میان دو طرف بر پایه مذاکرات پیشین در حال انجام است.
وی همچنین مدعی شد که دونالد ترامپ خواهان ادامه مسیر دیپلماتیک با ایران است، اما این روند باید بر مبنای تعهداتی باشد که امکان راستیآزمایی آنها وجود داشته باشد.
ونس در ادامه ادعاهای خود گفت: برچیده شدن برنامه هستهای ایران باید از طریق بازرسیهای مستمر و قابل راستیآزمایی تأیید شود.
معاون رئیسجمهور آمریکا افزود که ترامپ دستور داده است ابتدا از «یادداشت تفاهم» برای بازگرداندن نفت به بازارهای جهانی و تقویت عرضه جهانی انرژی استفاده شود و سپس تحولات مرحله بعدی مذاکرات مورد ارزیابی قرار گیرد.
معاون رئیسجمهور آمریکا مدعی شد که واشنگتن در قبال ایران با دو گزینه مواجه است: یا برای دستیابی به توافقی بلندمدت با تهران -مشروط به تغییر رفتار ایران- تلاش کند یا دستاوردهایی را که تاکنون به دست آورده، تثبیت کند.
وی افزود: «همچنان میزان قابل توجهی از عدم قطعیت درباره روند تحولات وجود دارد و هیچکس نمیتواند با اطمینان پیشبینی کند که ایران چه اقدامی انجام خواهد داد.»
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