حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی نقشههای پیشیابی و الگوهای همدیدی اظهار کرد: طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش وزش باد پیشبینی میشود.
وی با بیان اینکه دمای هوا امروز نسبت به روزهای گذشته کاهش یافته است، افزود: طی پنج روز آینده بیشینه دمای شهر تهران به ۳۸ درجه و کمینه آن به ۱۹ درجه سانتیگراد خواهد رسید، همچنین آبعلی با ۱۲ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان و شهرستانهای جنوبشرق تهران با ۴۰ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق خواهند بود.
مدیرکل هواشناسی استان تهران با اشاره به هشدارهای صادر شده ادامه داد: تا روز جمعه در برخی ساعات، بهویژه در نیمه جنوبی و غربی استان، وزش باد شدید و در برخی مناطق وزش باد بسیار شدید همراه با گردوخاک پیشبینی میشود.
خورشیدی تصریح کرد: این شرایط جوی از شنبه شب تا اواخر وقت یکشنبه نیز در برخی نقاط استان ادامه خواهد داشت و شهروندان باید نسبت به مخاطرات ناشی از وزش باد شدید و کاهش کیفیت هوا هوشیار باشند.
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