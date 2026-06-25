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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۴

کمینه دمای تهران به ۱۹ درجه می‌رسد

کمینه دمای تهران به ۱۹ درجه می‌رسد

تهران- مدیرکل هواشناسی استان تهران از کاهش دما در استان خبر داد و گفت: در کنار افت نسبی دما، وزش باد شدید و گردوخاک نیز تا پایان هفته در برخی مناطق استان تداوم خواهد داشت.

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و الگوهای همدیدی اظهار کرد: طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه دمای هوا امروز نسبت به روزهای گذشته کاهش یافته است، افزود: طی پنج روز آینده بیشینه دمای شهر تهران به ۳۸ درجه و کمینه آن به ۱۹ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید، همچنین آبعلی با ۱۲ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان و شهرستان‌های جنوب‌شرق تهران با ۴۰ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق خواهند بود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران با اشاره به هشدارهای صادر شده ادامه داد: تا روز جمعه در برخی ساعات، به‌ویژه در نیمه جنوبی و غربی استان، وزش باد شدید و در برخی مناطق وزش باد بسیار شدید همراه با گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

خورشیدی تصریح کرد: این شرایط جوی از شنبه شب تا اواخر وقت یکشنبه نیز در برخی نقاط استان ادامه خواهد داشت و شهروندان باید نسبت به مخاطرات ناشی از وزش باد شدید و کاهش کیفیت هوا هوشیار باشند.

کد مطلب 6870724

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