۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۶:۱۰

تداوم بارش‌های پیاپی در اکثر نقاط کشور؛ روند کاهش دما از امروز آغاز شد

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی هواشناسی گفت: بارش‌های پیاپی در اغلب نقاط کشور ادامه دارد و طی روزهای آینده در شمال و غرب کشور تداوم خواهد داشت و از امروز روند کاهش دما در نوار شمالی آغاز شد.

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی، در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (سه‌شنبه، ۸ اردیبهشت)، در نیمه غربی کشور، دامنه و ارتفاعات البرز و سواحل دریای خزر، بارش باران پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فردا (چهارشنبه، ۹ اردیبهشت)، این سامانه بارشی در مناطق شمال‌غرب، غرب، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و استان‌های ساحلی دریای خزر فعال خواهد بود. روز پنجشنبه (۱۰ اردیبهشت) و همچنین روز جمعه (۱۱ اردیبهشت) نیز بارش‌ها در شمال‌غرب، استان‌های ساحلی خزر و شمال‌شرق کشور ادامه خواهد داشت.

ضیائیان بیان کرد: امروز در نیمه شرقی، جنوبی و غربی کشور، وزش باد شدید و خیزش گردوخاک در مناطق مستعد پیش‌بینی می‌شود و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه نیز در نیمه جنوبی، مناطق مرکزی، شمال‌شرق و دامنه‌های جنوبی البرز، وزش باد شدید و وقوع گردوخاک مورد انتظار است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به تغییرات دمایی کشور گفت: از امروز، کاهش دما در نوار شمالی کشور به‌ویژه استان‌های ساحلی دریای خزر آغاز می‌شود.

وی درباره وضعیت آب‌وهوای تهران نیز بیان کرد: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا نیمه ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر، افزایش سرعت وزش باد و رگبار پراکنده رخ می‌دهد.

همچنین از امروز تا پنجشنبه، در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید در تهران پیش‌بینی می‌شود و در مناطق جنوبی و غربی استان، گاهی گردوخاک نیز دور از انتظار نیست.

ضیائیان ادامه داد: تا روز چهارشنبه، در برخی ساعات به‌ویژه بعدازظهرها، افزایش ابرناکی، بارش باران، رگبار و رعدوبرق و احتمال بارش تگرگ به‌ویژه در نیمه شمالی و غربی استان تهران پیش‌بینی شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان تهران امروز کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر، گاهی وزش باد شدید، رگبار، رعدوبرق و احتمال گردوخاک وجود دارد و حداکثر دمای امروز تهران ۲۴ درجه سانتی‌گراد و حداقل دما ۱۵ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.

زهره آقاجانی

