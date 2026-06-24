تهران خنک تر می شود

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی نقشههای پیشیابی و الگوهای همدیدی اظهار کرد: آسمان استان تهران طی پنج روز آینده صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش وزش باد پیشبینی میشود.
وی افزود: بر اساس تحلیلهای هواشناسی، از روز پنجشنبه چهارم تیرماه کاهش نسبی دما در استان تهران رخ خواهد داد و دمای شهر تهران در ساعات ظهر حداکثر به ۳۸ درجه و در ساعات شامگاهی حداکثر به ۲۶ درجه سانتی گراد خواهد رسید، شهروندان روزهای خنکتری را نسبت به روزهای گذشته تجربه خواهند کرد.
مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: تا روز جمعه نیز در برخی ساعات، بهویژه در نیمه جنوبی و غربی استان، وزش باد شدید و در نقاطی باد بسیار شدید همراه با گردوخاک مورد انتظار است.
خورشیدی با بیان اینکه در ارتفاعات استان نیز احتمال بارشهای پراکنده و گاهی رگبار و رعدوبرق وجود دارد، از شهروندان خواست در تردد به مناطق بادخیز و ارتفاعات احتیاط کرده و تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارات احتمالی ناشی از وزش باد در نظر بگیرند.
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