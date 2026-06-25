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۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۱

دوچرخه‌سوار جوان ایران در رقابت‌های کوهستان آسیا چهاردهم شد

دوچرخه‌سوار جوان ایران در رقابت‌های کوهستان آسیا چهاردهم شد

رکاب‌زن جوان کشورمان در ماده کراس کانتری رده سنی زیر ۲۳ سال در رده چهاردهم مسابقات دوچرخه‌سواری کوهستان قهرمانی آسیا ایستاد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه سومین روز از مسابقات دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکستان، علیرضا اصانلو رکابزن جوان کشورمان در ماده المپیکی کراس کانتری در رده سنی زیر ۲۳ سال به مصاف رقبای خود رفت.

در این ماده ۲۴ رکابزن حاضر بودند که اصانلو با کسب رتبه چهاردهم به کار خود در این ماده پایان داد. اصانلو در روز نخست این رقابتها در ماده short track هم همین رتبه را برای خود ثبت کرده بود.

مسابقات دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی آسیا زا دوم تا ششم تیرماه در تاشکند ازبکستان برگزار می شود.

کد مطلب 6870752

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