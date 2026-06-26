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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۴

دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی آسیا؛

دهمی بهترین نتیجه رکابزنان کشورمان در کراس کانتری قهرمانی آسیا

دهمی بهترین نتیجه رکابزنان کشورمان در کراس کانتری قهرمانی آسیا

چهار نماینده دوچرخه سواری کشورمان در مسابقات قهرمانی کوهستان آسیا ، رقابت سنگین ماده کراس کانتری بزرگسالان را بدون کسب مدال و نتیجه به پایان رساندند.

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین روز از رقابت های دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی آسیا در تاشکند، رکابزنان کشورمان در ماده کراس کانتری رده سنی بزرگسالان مسافت سنگین ۲۸ کیلومتر را در هشت دور به رقابت پرداختند که در نهایت علیرضا صفری با ایستادن در رده دهم بهترین نتیجه را در بین نمایندگان کشورمان کسب کرد.

فراز شکری در این ماده دوازدهم، سینا امیراعلایی بیست و یکم و حسین زنجانیان هم در رده بیست و نهم قرار گرفت. در این ماده ۳۱ ورزشکار حاضر بودند و نمایندگان ژاپن، قزاقستان و چین به ترتیب اول تا سوم شدند.

مسابقات دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی آسیا از دوم تا ششم تیرماه در تاشکند ازبکستان برگزار می شود.

کد مطلب 6871391

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