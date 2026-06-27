پایان مسابقات با سیزدهمی رکابزن ایران در الیمینیتور

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی آسیا از دوم تا ششم تیرماه در تاشکند ازبکستان برگزار شد و تیم کشورمان تنها با ترکیب شش ورزشکار زن و مرد و یک ماه تمرین مداوم راهی این رقابت ها شد. در آخرین روز این مسابقات نمایندگان کشورمان در ماده الیمینتیور به مصاف رقبای خود رفتند که سیزدهمین حسین زنجانیان بهترین نتیجه در بین ورزشکاران ایرانی بود.

در دور مقدماتی ماده XCE یا الیمینیتور سینا امیر اعلایی استارت نزد و در مسابقه حاضر نشد. علیرضا صفری و حسین زنجانیان و اصانلو هم موفق شدند از دور مقدماتی صعود کرده و به مرحله نهایی برسند. در مرحله نهایی، علیرضا صفری که تا دورهای آخر جایگاه هشتمی را برای خود قطعی کرده بود موفق به پایان بردن مسابقه خود نشد. حسین زنجانیان هم در این ماده به کسب عنوان سیزدهم بسنده کرد.

فاطمه عباسی هم در این ماده موفق نشد به جمع شانزده ورزشکار رسیده و از صعود به مرحله نهایی بازماند.

در این رقابت ها، فاطمه عباسی با کسب دو عنوان چهارمی بهترین نتیجه را در بین نمایندگان کشورمان کسب کرد. حسین زنجانیان هم در ماده دانهیل با حذف ورزشکار تایلندی دارنده مدال برنز این رقابت ها به دلیل احراز خطا، با یک پله صعود عنوان چهارم آسیا را کسب کرد.