همدردی میراسماعیلی و مسئولان جودو با خانواده مرحوم محبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محبی عضو تیم ملی جودو ایران که عنوان قهرمانی آسیا را هم در کارنامه داشت، به دلیل بیماری جان به جان آفرین تسلیم کرد.

آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو به همراه صابر خراسانی رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون، مصطفی کریمی مدیر تیم‌های ملی، ایوب رستمی مربی تیم ملی بزرگسالان، محمدحسین سالاری رئیس هیأت جودو استان قم روز پنحشنبه با حضور در منزل زنده‌یاد محمدجواد محبی، با خانواده آن مرحوم ابراز همدردی کردند.

رئیس فدراسیون به همراه مسئولان جودو با حضور بر مزار این قهرمان جوان ضمن قرائت فاتحه یاد و خاطره او را گرامی داشتند.