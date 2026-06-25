تیراندازی کور تروریستی در سراوان ناکام ماند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه یک منبع آگاه از تیراندازی کور تروریستی در نزدیکی مسجد جامع این شهر خبر داد که در پی آن تروریستها سراسیمه از محل گریختند.
این اقدام هیچگونه تلفاتی در پی نداشت و خوشبختانه شهروندی در پی آن آسیب ندید.
سراوان - تیراندازی تروریستی در نزدیکی مسجد جامع سراوان ناکام ماند.
به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه یک منبع آگاه از تیراندازی کور تروریستی در نزدیکی مسجد جامع این شهر خبر داد که در پی آن تروریستها سراسیمه از محل گریختند.
این اقدام هیچگونه تلفاتی در پی نداشت و خوشبختانه شهروندی در پی آن آسیب ندید.
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