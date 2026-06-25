به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش حماس در بیانیه‌ای تاکید کرد آنچه امروز در غزه جریان دارد، از گسترش گرسنگی و فقر گرفته تا فروپاشی نظام سلامت، تخریب شبکه‌های آب و فاضلاب، وخامت اوضاع زیست‌ محیطی و معیشتی، توقف روند آموزش و افزایش رنج کودکان، زنان و سالمندان، نشان می‌دهد اشغالگران همچنان از گرسنگی، محروم‌سازی و تخریب هدفمند به‌ عنوان ابزارهایی برای ادامه تجاوز علیه بیش از دو میلیون فلسطینی استفاده می‌کنند.

در این بیانیه آمده است با وجود تلاش نهادهای انسانی و امدادی، حجم کمک‌هایی که وارد نوار غزه می‌شود همچنان محدود و کمتر از حداقل نیازهای واقعی مردم است؛ آن هم در شرایطی که رژیم صهیونیستی برای ورود و توزیع کمک‌ها محدودیت ایجاد می‌کند و همه مؤلفه‌های زندگی را هدف قرار می‌دهد.

حماس تاکید کرد ورود محدود کمک‌ها هرگز جایگزین توقف تجاوز و رفع کامل محاصره نیست، زیرا ریشه اصلی فاجعه، اشغالگری و سیاست‌های جنایتکارانه آن است، نه ضعف فعالیت‌های امدادی و انسانی.

این جنبش، رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا را مسئول کامل تشدید این فاجعه انسانی دانست و هرگونه تلاش برای اخلال در روند امدادرسانی، برهم زدن امنیت اجتماعی و خدمت به دستورکارهای اشغالگران را محکوم کرد.

حماس از کشورهای عربی و اسلامی، سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی خواست مسئولیت‌های قانونی و انسانی خود را بر عهده گرفته و برای توقف فوری جنگ نسل‌کشی، رفع کامل محاصره، بازگشایی همه گذرگاه‌ها، تضمین ورود آزاد و امن کمک‌های انسانی و آغاز فوری بازسازی غزه اقدام کنند.

این جنبش تاکید کرد نجات نوار غزه تنها با موضع‌گیری و صدور بیانیه محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند اقدامات عملی برای پایان دادن به تجاوز و محاصره و فراهم کردن امکان زندگی آزادانه و با کرامت برای ملت فلسطین در سرزمین خود است.