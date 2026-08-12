گزارش پزشکان بدون مرز از وضعیت بغرنج سوء تغذیه کودکان غزه 

به گزارش خبرگزاری مهر، «جیمز اسمیت»، پزشک سازمان «پزشکان بدون مرز»، در گفتگو با شبکه ۴ تلویزیون انگلیس اعلام کرد ماهانه حدود ۳ هزار کودک در نوار غزه همچنان برای درمان سوءتغذیه حاد در برنامه‌های درمانی پذیرش می‌شوند.

وی این وضعیت را نتیجه انباشت محرومیت تحمیل‌ شده طی نزدیک به سه سال دانست و گفت حدود یک میلیون نفر در غزه به طور فوری به سرپناه اضطراری نیاز دارند، در حالی که سیستم فاضلاب نیز تا حد زیادی فروپاشیده و فاضلاب در مناطق مختلف نوار غزه منتشر شده است.

اسمیت شمار فلسطینیان مجروح از آغاز جنگ را حدود ۲۰۰ هزار نفر برآورد کرد و گفت غزه اکنون بیش از هر منطقه دیگری در جهان دارای کودکان دچار قطع عضو است.

این پزشک همچنین اعلام کرد ناظران هر هفته حدود ۲۰۰ رویداد امنیتی در سراسر نوار غزه ثبت می‌کنند که تقریبا تمامی آنها با فعالیت‌های نظامی ارتش رژیم صهیونیستی مرتبط است.

وی شرایط زندگی مردم غزه را اسفناک توصیف کرد و گفت مردم در وضعیتی رها شده‌اند که از ابتدایی‌ترین شرایط مناسب برای زندگی نیز برخوردار نیستند.

از سوی دیگر «محمد ابو عفش»، مدیر موسسه امداد پزشکی در غزه اعلام کرد بیش از ۲۱ هزار و ۸۰۰ بیمار و مجروح در نوار غزه نیاز فوری به خروج از این منطقه برای دریافت درمان‌های تخصصی و انجام جراحی‌های ضروری دارند.

وی گفت سازوکار فعلی فعالیت گذرگاه رفح همچنان بسیار محدود است و حتی پاسخگوی حداقل نیازها برای انتقال شمار بالای بیماران نیست.

ابو عفش افزود شمار بیماران مبتلا به سرطان در غزه از ۱۲ هزار نفر فراتر رفته که بیش از ۵ هزار نفر از آنان دارای معرفی‌نامه رسمی پزشکی برای درمان هستند. همچنین بیش از ۲۰۰ کودک مبتلا به سرطان نیازمند تخلیه پزشکی و درمان در خارج از نوار غزه‌اند.

به گفته وی، بیش از ۳ هزار مورد قطع عضو در غزه ثبت شده که به اندام مصنوعی و برنامه‌های توانبخشی نیاز دارند و هزاران مجروح نیز در انتظار جراحی‌های تخصصی و پیچیده هستند.

مدیر موسسه امداد پزشکی غزه خاطر نشان کرد داروهای بیماران سرطانی از بیش از یک هفته پیش به طور کامل تمام شده و کمبود تجهیزات دیالیز، مواد آزمایشگاهی و قطعات یدکی دستگاه‌های پزشکی نیز ادامه دارد.

وی افزود صدها عمل جراحی به دلیل کمبود نیروهای متخصص و تجهیزات پزشکی به تعویق افتاده و بیمارستان‌ها حتی در پیگیری درمان بیماران مبتلا به فشار خون، دیابت و بیماری‌های کلیوی با مشکل مواجه‌اند.

ابو عفش خواستار بازگشایی موثرتر گذرگاه‌ها و ورود فوری محموله‌های پزشکی و قطعات یدکی برای نجات جان هزاران بیمار در نوار غزه شد.