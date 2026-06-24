به گزارش خبرگزاری مهر ، اسامه حمدان از رهبران جنبش حماس در گفتگو با تلویزیون یمنی المسیره، اظهار داشت که «نیکولای ملادینوف»، نماینده شورای صلح ترامپ، اقدام به جانبداری کامل از مواضع رژیم صهیونیستی میکند.
وی گفت که او هیچ تعهدی به خواستههای فلسطینیها نداده و تمام مسئله را به خلع سلاح مقاومت تقلیل میدهد که مورد پذیرش گروههای فلسطینی نیست.
حمدان اظهار داشت که مشکل اساسی نیکولای ملادینوف این است که به جای ایفای نقش میانجی، موضع رسمی رژیم صهیونیستی را بیان میکند.
وی مشکل ملادینوف را در سه محور اصلی برشمرد: نخست اینکه او هیچ تعهدی نسبت به هیچیک از خواستههای فلسطینیها، از جمله اجرای مرحله اول توافق، ارائه نکرده است. دوم اینکه ملادینوف از پاسخ به درخواست حماس برای الزام اشغالگران به اجرای تعهداتشان و ارائه تضمین عملی در این باره سرباز میزند. سوم اینکه او تمام مسئله را به خلع سلاح مقاومت تقلیل داده است، در حالی که این موضوع با اجماع گروههای فلسطینی قابل قبول نیست.
این رهبر حماس تأکید کرد که دشمن صهیونیستی به دنبال جدایی انداختن میان جبهههای مقاومت است، اما این تلاش نشاندهنده بنبستی است که رژیم در آن گرفتار شده و هرگز در این هدف موفق نخواهد بود، زیرا میان نیروهای مقاومت تفاهم کامل وجود دارد.
حمدان در پایان با قدردانی از حمایت جبهههای مقاومت از فلسطین، گفت که تمام تلاشهای رژیم صهیونیستی و متحدانش برای منزوی کردن فلسطینیها از امت اسلامی با شکست روبهرو میشود و عرصه مقاومت روزبهروز گستردهتر خواهد شد. وی افزود که این حمایتها در تاریخ امت اسلامی برای جبهههای مقاومت ثبت و ماندگار خواهد شد.
حماس: آماده واگذاری حکمرانی غزه به کمیته ملی هستیم
از سوی دیگر مرکز اطلاع رسانی فلسطین گزارش داد که حازم قاسم سخنگوی جنبش حماس از آمادگی کامل این جنبش برای واگذاری تمامی حوزه های حکمرانی در نوار غزه، از جمله پرونده امنیتی، به «کمیته ملی اداره غزه» خبر داد و از نهادهای میانجیگر خواست تا هرچه سریعتر زمینه ورود این کمیته به باریکه را فراهم کنند.
سخنگوی حماس گفت که موضوع تسریع در ورود «کمیته ملی اداره غزه» به این باریکه و آغاز فعالیت آن، یکی از محورهای اصلی گفتوگوهای اخیر این جنبش در قاهره بوده است.
وی تأکید کرد: «ما بار دیگر بر آمادگی کامل خود برای واگذاری تمامی حوزههای حکمرانی، از جمله پرونده امنیتی، به این کمیته و همکاری حداکثری برای موفقیت مأموریتهای آن تأکید کردهایم.»
سخنگوی حماس با انتقاد از عملکرد شورای امنیت افزود: قابل قبول نیست که شورای امنیت پس از ماهها از تشکیل این کمیته، همچنان نتواند زمینه ورود آن را به غزه فراهم کند و عملاً در برابر خواسته های رژیم صهیونیستی منفعل مانده است.
قاسم در پایان ابراز امیدواری کرد که تلاشهای میانجیگرانه برای ورود هرچه سریعتر کمیته ملی به غزه به نتیجه برسد تا زمینه برای ساماندهی اوضاع در این منطقه و آغاز یک فرآیند کمک رسانی واقعی که بخشی از رنج مردم را کاهش دهد، فراهم آید.
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