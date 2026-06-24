به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب فلسطین، «حازم قاسم»، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین اعلام کرد: قدردان موضع مصر هستیم که بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه این کشور در دیدار با نیکلای ملادینف مطرح کرد.
وی افزود: این موضع بر ضرورت اجرای کامل مرحله نخست توافق آتش بس، ورود کمیته ملی به نوار غزه، استقرار نیروهای بینالمللی برای جداسازی نیروهای اشغالگر از ساکنان غزه و آغاز روند بازسازی و بهبود شرایط تأکید دارد.
قاسم گفت: این موضع مسئولانه مصر، اولویتهای اجرای توافق را مشخص میکند و نشاندهنده درک قاهره از نیازهای ملت فلسطین و مسیر صحیح برای اجرای کامل توافق آتشبس است.
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