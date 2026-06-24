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۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۹

حماس از موضع مصر درباره اجرای توافق آتش‌بس قدردانی کرد

حماس از موضع مصر درباره اجرای توافق آتش‌بس قدردانی کرد

سخنگوی حماس از موضع مصر درباره اجرای توافق آتش‌بس قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب فلسطین، «حازم قاسم»، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین اعلام کرد: قدردان موضع مصر هستیم که بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه این کشور در دیدار با نیکلای ملادینف مطرح کرد.

وی افزود: این موضع بر ضرورت اجرای کامل مرحله نخست توافق آتش بس، ورود کمیته ملی به نوار غزه، استقرار نیروهای بین‌المللی برای جداسازی نیروهای اشغالگر از ساکنان غزه و آغاز روند بازسازی و بهبود شرایط تأکید دارد.

قاسم گفت: این موضع مسئولانه مصر، اولویت‌های اجرای توافق را مشخص می‌کند و نشان‌دهنده درک قاهره از نیازهای ملت فلسطین و مسیر صحیح برای اجرای کامل توافق آتش‌بس است.

کد مطلب 6870061

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