https://mehrnews.com/x3cqGX ۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۵ کد مطلب 6870875 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۵ مراسم شام غریبان در سندرک میناب میناب- مردم بخش سندرک میناب در شام غریبان سید و سالار شهیدان به عزاداری پرداختند. دریافت 11 MB کد مطلب 6870875 کپی شد مطالب مرتبط توقیف خودرو حامل ۲۵ رأس احشام قاچاق در ایست و بازرسی میناب حضور سخنگوی دولت در میناب و دیدار با خانواده شهدای دانش آموز میناب روشن شدن شمعهای عاشورایی در شب شام غریبان قروه اقامه نماز استغاثه امام زمان (عج) در شهر میناب برچسبها هرمزگان میناب.هرمزگان مراسم شام غریبان
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