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۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۵

مراسم شام غریبان در سندرک میناب

مراسم شام غریبان در سندرک میناب

میناب- مردم بخش سندرک میناب در شام غریبان سید و سالار شهیدان به عزاداری پرداختند.

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کد مطلب 6870875

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