به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر گزارشهای میدانی و پیگیری از مراکز تعویض پلاک، ابهاماتی را درباره وضعیت حقوقی برخی موتورهای برقی موجود در بازار مطرح کرده است.
بر اساس این بررسیها، برخی از این موتورسیکلتها با وجود برخورداری از پلاک، امکان نقل و انتقال رسمی در مراکز تعویض پلاک را ندارند و خرید و فروش آنها به صورت قولنامهای انجام میشود؛ موضوعی که نگرانیهایی درباره مالکیت قانونی، مسئولیت تخلفات و حقوق خریداران ایجاد کرده است.
در همین رابطه، خبرنگار مهر برای بررسی آخرین وضعیت شمارهگذاری و نقل و انتقال موتورهای برقی با سردار حسن مؤمنی، جانشین رئیس پلیس راهور فراجا گفتگو کرد.
وی در پاسخ به ابهامات مطرح شده درباره معامله قولنامهای موتورهای برقی گفت: روند شمارهگذاری موتورسیکلت با خودرو متفاوت است. در خودرو از همان ابتدا پلاک به نام مالک صادر میشود، اما در موتورسیکلت به دلیل اینکه مالک نهایی هنگام تولید مشخص نیست، شرکتهای تولیدکننده محصولات را به نمایندگیها تحویل میدهند و پلاک برخی از موتورسیکلتها به نام شرکت یا نمایندگی صادر میشود.
جانشین رئیس پلیس راهور فراجا افزود: در حال پیگیری طرحی هستیم تا همانند خودرو، پلاک موتورسیکلت نیز به نام مالک نهایی صادر شود. همچنین برای شرکتها و نمایندگیهای موتورسیکلتساز مهلتی تعیین شده تا وضعیت موتورسیکلتهای پلاکشدهای که هنوز به نام آنها ثبت است، تعیین تکلیف و مالک واقعی آنها مشخص شود.
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