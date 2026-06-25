https://mehrnews.com/x3cqHS ۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۱ کد مطلب 6870920 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۱ ایرانشهر حال و هوای شام غریبان به خود گرفت ایرانشهر- مردم شهر ایرانشهر در شب شام غریبان، یاد و خاطره طفلان غریب امام حسین(ع) را زنده نگاه داشتند. دریافت 18 MB کد مطلب 6870920 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری باشکوه ایرانشهری ها در روز عاشورا عزاداری پاکستانی های مقیم ایران در زاهدان شب عاشورا در سرزمین خورشید ولایت برچسبها مراسم شام غریبان مراسم عزاداری محرم و صفر عاشورا
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