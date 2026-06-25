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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۱

ایرانشهر حال و هوای شام غریبان به خود گرفت

ایرانشهر حال و هوای شام غریبان به خود گرفت

ایرانشهر- مردم شهر ایرانشهر در شب شام غریبان، یاد و خاطره طفلان غریب امام حسین(ع) را زنده نگاه داشتند.

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کد مطلب 6870920

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