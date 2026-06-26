ضرورت بازتعریف سختی کار کارشناسان تریاژ تلفنی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کمیته فوریتهای پزشکی سازمان نظام پرستاری با محوریت موضوعات «سختی کار تریاژ تلفنی»، «بهرهوری پایگاههای جادهای»، «افزایش فوقالعاده سختی کار کارشناسان فوریتهای پزشکی» و «مشکلات مربوط به بازنشستگی نیروهای فوریتهای پزشکی» برگزار شد.
کمیته فوریتهای پزشکی سازمان نظام پرستاری با حضور مرتضی سپهریان، نماینده شورای عالی نظام پرستاری؛ علی عباسی بگلو، رئیس انجمن فوریتهای پزشکی ایران؛ امیر صادقی، کارشناس حقوقی سازمان نظام پرستاری، ابراهیم آریا مقدم و سربوزی، دو نفر از اعضای هیئت مدیرههای نظام پرستاری مشهد و خواف برگزار شد.
در این نشست تخصصی، اعضا به بررسی مهمترین چالشهای فراروی خدمات فوریتهای پزشکی کشور پرداخته و راهکارهای عملیاتی برای حل آنها را ترسیم کردند.
«سختی کار تریاژ تلفنی»، «بهرهوری پایگاههای جادهای»، «افزایش فوقالعاده سختی کار کارشناسان فوریتهای پزشکی» و «مشکلات مربوط به بازنشستگی نیروهای فوریتهای پزشکی» محورهای اصلی بحث در این نشست بود.
اعضای حاضر در نشست، با اشاره به فشار روانی و حرفهای فراوان بر کارشناسان تریاژ تلفنی که نخستین خط مواجهه با بحرانهای بیماران هستند، بر ضرورت بازتعریف ضریب سختی کار آنها تأکید کردند.
همچنین در خصوص پایگاههای جادهای اورژانس، مقرر گردید کارگروهی ویژه، سازوکارهایی برای اجرای قانون ارتقای بهرهوری در این پایگاهها پیشنهاد دهد.
کارشناس حقوقی سازمان نظام پرستاری نیز گزارشی از موانع قانونی افزایش سختی کار کارشناسان فوریتها و مشکلات مرتبط با بازنشستگی پیشازموعد ارائه داد و پیشنهادهایی برای پیگیری از طریق مراجع بالادستی و شورای عالی سازمان نظام پرستاری مطرح شد.
در پایان جلسه، فرایندهایی مشخص برای پیگیری مستمر مصوبات، از جمله تشکیل نشستهای ماهانه با مسئولان وزارت بهداشت یا سازمان اورژانس کشور، پیشنهاد و طراحی شد.
همچنین حاضران در این نشست تأکید کردند که بهبود وضعیت معیشتی و حرفهای نیروهای فوریتهای پزشکی، تأثیر مستقیمی بر کیفیت خدماترسانی به بیماران و مصدومان خواهد داشت.
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