ادعای روزنامه عبری: نتانیاهو، ترامپ را درباره لبنان متقاعد کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت به نقل از یک مسئول صهیونیست مدعی شد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی موفق شده ترامپ را راضی به عدم عقب نشینی اشغالگران از جنوب لبنان کند.

همچنین وزیر انرژی رژیم صهیونیستی گفته است: ما هرگز از کمربند امنیتی در لبنان(مناطق جنوبی) عقب نشینی نخواهیم کرد حتی اگر ترامپ یا هر مسئول آمریکایی دیگر این را از ما بخواهد.

از سوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده است: نیروهای ما در لبنان، سوریه و غزه بدون محدودیت زمانی باقی خواهند ماند. اگر از سوی ایران به دلیل حمله به لبنان هدف قرار بگیریم به این کشور حمله خواهیم کرد.