به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین ، «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم حتی در صورت درخواست آمریکا نیز از مناطق تحت اشغال خود در لبنان عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی همچنین گفت که رژیم صهیونیستی اجازه بازگشت حدود ۲۰۰ هزار نفر از ساکنان مناطقی را که اکنون تحت کنترل این رژیم قرار دارند، نخواهد داد.

ارتش صهیونیستی در لبنان دست بسته است

این ادعا در حالی مطرح می شود که رسانه‌های عبری زبان از افزایش خشم و نارضایتی در میان نظامیان رژیم صهیونیستی و خانواده‌های آنان به دلیل محدودیت‌های اعمال ‌شده بر عملکرد ارتش این رژیم در جنوب لبنان خبر دادند.

رادیو عبری «کول براما» گزارش داد که در پی آتش‌بس در لبنان و بر اساس دستور صادر شده از سطوح بالا، نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی از تخریب زیرساخت‌های مهمی که پیش از آغاز آتش‌بس در جنوب لبنان کشف شده بود، خودداری می‌کنند.

بر اساس این گزارش، همه چیز برای تخریب این زیرساخت‌ها آماده بود، اما دستوری صادر شد که مضمون آن «توقف همه چیز» بود.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد خانواده‌های نظامیان رژیم صهیونیستی در لبنان در نامه‌ای خطاب به بنیامین نتانیاهو، نخست ‌وزیر رژیم صهیونیستی، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ و ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش، وضعیت پیچیده‌ای را که فرزندانشان در میدان با آن روبه‌رو هستند، تشریح کرده و خواستار اقدام فوری شده‌اند.

خانواده‌های این نظامیان در نامه خود نوشتند: «فرزندان ما در لبنان دست‌ بسته‌اند و به نظر می‌رسد گاهی عوامل خارجی مسیر تحولات را تعیین می‌کنند. اجازه نخواهیم داد نیروهای ما به دلیل ملاحظات خارجی یا بی‌تفاوتی سران سیاسی قربانی شوند.»