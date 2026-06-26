به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «جیمز الدر» سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد از زمان آغاز آتشبس در اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، بیش از ۲۶۰ کودک در نوار غزه به شهادت رسیدند.
وی این آتشبس را «توهمی تلخ و مرگبار» توصیف و تاکید کرد: ما در میانه یک آتشبس ادعایی قرار داریم، اما به طور میانگین هر روز یک کودک جان خود را از دست میدهد.
الدر با اشاره به وضعیت وخیم کودکان غزه افزود که کودکان این منطقه همواره بیمار به نظر میرسند و با وجود پایان یافتن قحطی، هنوز امکان ورود غذای کافی و باکیفیت فراهم نشده است؛ به گونهای که کودکان تنها به دو نوع ماده غذایی در روز دسترسی دارند.
سخنگوی یونیسف همچنین تاکید کرد که هیچ یک از کودکان غزه به سه وعده غذایی کامل و حاوی همه مواد مغذی مورد نیاز دسترسی ندارند و محدودیتها در ورود کالاها و مشکلات شدید در تأمین آب، با گذشت حدود ۹ ماه از آتشبس، همچنان ادامه دارد.
محمد، یکی از همین کودکان فلسطینی است که در جریان آوارگی از شمال نوار غزه، هدف ضربه مستقیم یک نظامی زن صهیونیست با قنداق سلاح به سرش قرار گرفت. این ضربه به آسیب شدید چشم راست او منجر شد و بینایی این چشم را از او گرفت.
محمد امروز همراه خانوادهاش در چادر آوارگان زندگی میکند و تنها آرزویش این است که بتواند برای درمان از غزه خارج شود؛ شاید بخشی از نوری را که جنگ از او گرفته، دوباره به دست آورد.
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