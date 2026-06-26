نام فصل سوم «آقای قاضی» تغییر کرد؛ تماشای «قاضی بیگی» از پنجم تیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فصل سوم مجموعه تلویزیونی «آقای قاضی» با عنوان جدید «قاضی بیگی» و با پدیدآورندگی سجاد مهرگان و تهیهکنندگی میثم مهدوی، از جمعه پنجم تیر ساعت ۲۱ از شبکه دو سیما روی آنتن میرود.
این مجموعه در فصل جدید با رویکردی متفاوت، به طرح و بررسی مسائل حقوقی و قضایی در قالب داستانهای نمایشی مبتنی بر واقعیت میپردازد.
فصل نخست «آقای قاضی» در سال ۱۴۰۱ و فصل دوم آن با عنوان «شعبه ۱۲۱» در سال ۱۴۰۲ روی آنتن رفت. فصل سوم این مجموعه نیز در ۲۶ قسمت تولید شده و از امشب پخش خود را آغاز میکند و پنجشنبه و جمعه هر هفته از شبکه دو سیما پخش میشود.
سجاد مهرگان به عنوان پدیدآورنده یا کیوریتور اثر، هدایت محتوایی و هنری این فصل را بر عهده دارد و هر قسمت از مجموعه توسط خود او یا توسط کارگردانانی زیر نظر او ساخته شده است.
عوامل این مجموعه عبارتند از: پدیدآورنده: سجاد مهرگان، تهیهکننده: میثم مهدوی، کارشناس قضایی: مهدی رنجگری، ناظر کیفی: محمود سالاری، مدیر فیلمبرداری: سعید کشیپور، مدیر صدابرداری: فرشید کیوانمهر، مدیر انتخاب بازیگر: کیومرث مرادی، سرپرست گروه کارگردانی و برنامهریزی: نرجس ابراهیمی، سرپرست نویسندگان: حسین برکتی، طراح گریم: امید گلزاده، طراح صحنه: محسن نصرالهی، طراح لباس: پریسا بختیاری، جانشین تهیهکننده و مدیر تولید: مهرداد بابایی، روانشناس: محمدحسن موحدی، تدوینگر: پدرام بهرامی، مدیر روابط عمومی و تبلیغات: فاطمه آذری، ارتباط با رسانه: فاطمه شوقی و عکاس: امیر عباسیان.
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