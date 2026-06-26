کیان دهرابپور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن ستایش روحیه نوعدوستی و ایثارگری مردم شهرستان خمینیشهر اظهار کرد: این شهرستان در جریان پویش «مهر حسینی» و نذر خون که از ابتدای ماه محرم آغاز شده، نه تنها در سطح استان، بلکه در مقیاس کشوری خوش درخشیده و به الگویی بیبدیل در ترویج فرهنگ اهدای خون تبدیل شده است.
وی با اشاره به آمار خیرهکننده مشارکت مردم در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی سال ۱۴۰۵ افزود: حضور پرشور اهداکنندگان در این دو روز، رکورد بیسابقهای را در مراکز اهدای خون شهرستانی کشور رقم زد. طبق آمار نهایی، در روز تاسوعا (سوم تیرماه) ۳۹۰ نفر برای اهدای خون مراجعه کردند که از این تعداد، ۳۱۸ نفر موفق به اهدای خون شدند. همچنین در روز عاشورا (چهارم تیرماه) نیز ۴۹۵ نفر مراجعه داشتند که منجر به ۴۱۱ مورد اهدای خون موفق شد. در مجموع این دو روز، ۸۸۵ مراجعهکننده ثبت شد که نتیجه آن ۷۲۹ واحد خون اهدایی بوده است که رقمی چشمگیر برای یک شهرستان محسوب میشود.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه مردم خمینیشهر همواره در عرصههای ایثار و فداکاری پیشقدم بودهاند، گفت: این شهرستان که در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز با تقدیم شهدای گرانقدر سنگ تمام گذاشت، امروز در جبهه سلامت و نجات جان بیماران، همان شور و حال حماسی را به نمایش گذاشته است. دهرابپور ضمن قدردانی ویژه از ستاد هماهنگی اهدای خون عاشورای حسینی، فرماندار و اعضای شورای اداری شهرستان خمینیشهر افزود: مدیریت منسجم و همدلی مسئولان و مردم این منطقه، عامل اصلی این موفقیت بزرگ بوده است.
دهرابپور با اعلام خبری نویدبخش خاطرنشان کرد: با توجه به سطح بالای مشارکت و ظرفیت فرهنگی بالای این اقدام، رایزنیها و هماهنگیهای لازم با مراجع ذیصلاح آغاز شده است تا آیین اهدای خون مردم خمینیشهر در روزهای تاسوعا و عاشورا به عنوان یک «اثر ملی ماندگار» در تقویم رویدادهای فرهنگی کشور ثبت شود. این اقدام میتواند پیامی روشن برای ترویج فرهنگ اهدای خون در تمامی نقاط ایران اسلامی باشد.
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