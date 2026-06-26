راهنمای مدیریت بحران برای پیشگیری از گرمازدگی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در اطلاعیهای اعلام کرد: تعریق شدید یا قطع ناگهانی تعریق، سرگیجه، تهوع، سردرد، ضعف، گرفتگی عضلات، تشنگی مفرط و در موارد شدید تپش قلب و کاهش سطح هوشیاری از مهمترین علائم گرمازدگی است.
در این اطلاعیه از زائران و عزاداران خواسته شده است پیش از احساس تشنگی بهطور مرتب آب و مایعات بنوشند و از شربتهای سنتی مانند خاکشیر، تخمشربتی و آبلیمو استفاده کنند. همچنین پوشیدن لباسهای نخی و گشاد، استفاده از کلاه، چتر و عینک آفتابی، استراحت در سایه و پرهیز از مصرف زیاد چای پررنگ، قهوه و نوشیدنیهای بسیار شیرین از دیگر توصیههای این سازمان است.
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همچنین به مسئولان و برگزارکنندگان هیئتها توصیه کرد با تأمین تهویه مناسب، نصب سایهبان و توزیع آب خنک، شربتهای سنتی و میوههای آبدار، زمینه کاهش خطر گرمازدگی عزاداران را فراهم کنند.
بر اساس این اطلاعیه، در صورت مشاهده فردی با علائم گرمازدگی، باید وی بلافاصله به محیطی خنک منتقل شود، لباسهای تنگ او شل شود، بدنش با حوله مرطوب یا اسپری آب خنک، خنک شود و در صورت هوشیاری، جرعهجرعه آب یا محلول ORS به او داده شود. همچنین در صورت بیهوشی، تشنج یا بهبود نیافتن وضعیت فرد پس از ۲۰ دقیقه، باید با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته شود.
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