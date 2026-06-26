کشف کارگاه تولید ماینر در شهرستان ایرانشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی نوری پناه گفت: در پی رصد اطلاعاتی و اقدامات شبانه‌روزی مأموران پلیس امنیت اقتصادی ، منزلی که در زمینه تهیه و توزیع دستگاه‌های غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال (ماینر) و تجهیزات مرتبط با آن فعالیت می‌کرد، شناسایی و منهدم شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر افزود: در بازرسی از این کارگاه، ۱۰ دستگاه ماینر، ۱۰ فن حلزونی به همراه قطعات و لوازم جانبی کشف که ارزش ریالی آن بر اساس برآورد کارشناسان بیش از یک میلیارد ریال برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا، یک نفر که در امر تهیه، مونتاژ و توزیع این تجهیزات فعالیت داشت، دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

