لبخند بر لبان دانش آموزان ایرانشهری می نشیند

میثم لک‌زایی از آغاز عملیات اجرایی و تکمیل سه پروژه بزرگ آموزشی در شهرستان ایرانشهر خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت آموزشی و توسعه زیرساخت‌های تعلیم و تربیت در جنوب استان عنوان کرد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان گفت: امروز شاهد آغاز فصل جدیدی از توسعه فضاهای آموزشی در ایرانشهر هستیم پروژه‌هایی که با هدف ارتقای شاخص‌های آموزشی، کاهش تراکم دانش‌آموزی و فراهم‌سازی فرصت‌های برابر آموزشی برای دانش‌آموزان منطقه تعریف شده‌اند.

وی افزود: مهم‌ترین طرح این بسته عمرانی احداث یک مدرسه ۱۸ کلاسه با زیربنای ۱۸۵۰ مترمربع است که با برنامه‌ریزی انجام‌شده در کمترین زمان ممکن به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ادامه داد: در راستای حمایت از دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار و روستایی و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای ادامه تحصیل آنان عملیات اجرایی مجتمع شبانه‌روزی ایرانشهر نیز آغاز شده است که این مجتمع آموزشی و تربیتی با زیربنای ۱۸۰۰ مترمربع شامل ۸ کلاس درس، فضاهای آموزشی و خوابگاه دانش‌آموزی بوده احداث خواهد شد.

لک‌زایی همچنین از تسریع در تکمیل یکی دیگر از پروژه‌های آموزشی این شهرستان خبر داد و گفت: مدرسه ۹ کلاسه ایرانشهر با زیربنای ۸۷۸ مترمربع در مرحله تکمیل قرار گرفته و با تأمین منابع مالی مورد نیاز، در آینده نزدیک به چرخه آموزشی استان افزوده خواهد شد.

مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان تصریح کرد: اجرای این سه پروژه مهم علاوه بر افزایش سرانه فضای آموزشی، زمینه بهره‌مندی صدها دانش‌آموز از فضاهای آموزشی استاندارد، ایمن و مجهز را فراهم کرده و نقش مؤثری در ارتقای کیفیت آموزشی و تحقق عدالت تربیتی در منطقه خواهد داشت.