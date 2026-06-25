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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

عزاداری باشکوه ایرانشهری ها در روز عاشورا

عزاداری باشکوه ایرانشهری ها در روز عاشورا

ایرانشهر- مردم شهر ایرانشهر همزمان با سراسر کشور در روز عاشورا، عزاداری با شکوهی را برگزار کردند.

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کد مطلب 6870594

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