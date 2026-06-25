https://mehrnews.com/x3cqzd ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳ کد مطلب 6870594 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳ عزاداری باشکوه ایرانشهری ها در روز عاشورا ایرانشهر- مردم شهر ایرانشهر همزمان با سراسر کشور در روز عاشورا، عزاداری با شکوهی را برگزار کردند. دریافت 34 MB کد مطلب 6870594 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری پاکستانی های مقیم ایران در زاهدان ایرانشهر حال و هوای شام غریبان به خود گرفت شب عاشورا در سرزمین خورشید ولایت کشف کارگاه تولید ماینر در شهرستان ایرانشهر طنین نوای حسینی در سرزمین «خورشید ولایت» لبخند بر لبان دانش آموزان ایرانشهری می نشیند برچسبها عاشورا مراسم عزاداری محرم و صفر ایرانشهر
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