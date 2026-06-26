ممنوعیت تردد از آزادراه تهران-شمال و محور چالوس مسیر جنوب به شمال

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور در اطلاعیه‌ای وضعیت تردد در محورهای برون‌شهری را تشریح کرد.

بر اساس اطلاعیه‌ای مرکز مدیریت راه‌های کشور، تردد از آزادراه تهران- شمال و محور چالوس مسیر جنوب به شمال از ساعت ۱۱ ممنوع است.

ترافیک در محور چالوس مسیر شمال به جنوب حدفاصل ماسال تا مکارود و محدوده‌های انارک، هزارچم ،هریجان و سیاه بیشه، محور هراز مسیر (شمال به جنوب) محدوده های بایجان، شاهاندشت و گزنک، سنگین گزارش شده است.

تردد در محور فیروزکوه ، محور قدیم تهران – بومهن ، آزادراه تهران – پردیس ، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) و محورهای چالوس و هراز مسیر (جنوب به شمال) نیز روان است.

این اطلاعیه حاکی است، برخی از محورهای استان آذربایجان غربی همراه با بارش باران است.