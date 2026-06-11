ترافیک سنگین در برخی محورهای شریانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جوی و تردد در محورهای برون‌شهری را تشریح کرد.

مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: ترافیک در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه، آزادراه تهران - شمال مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا تونل شماره ۱۸ و انتهای آزادراه، محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده‌های سه راهی چلاو و سد هراز، سنگین است. همچنیت، آزادراه قزوین – کرج محدوده گلشهر و محور پاکدشت – تهران محدوده قیامدشت، ترافیک سنگین دارند.

تردد در محور فیروزکوه ، محور قدیم تهران – بومهن ، آزادراه تهران – پردیس و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) ، آزادراه تهران – شمال و محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) نیز روان است.

محورهای شمالی و سایر محورها بدون مداخلات جوی است.

محور پاتاوه- دهدشت به عنوان محور مسدود غیرشریانی معرفی شده است.