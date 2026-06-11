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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

ترافیک سنگین در برخی محورهای شریانی

ترافیک سنگین در برخی محورهای شریانی

مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جوی و تردد در محورهای برون‌شهری را تشریح کرد.

مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: ترافیک در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه، آزادراه تهران - شمال مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا تونل شماره ۱۸ و انتهای آزادراه، محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده‌های سه راهی چلاو و سد هراز، سنگین است. همچنیت، آزادراه قزوین – کرج محدوده گلشهر و محور پاکدشت – تهران محدوده قیامدشت، ترافیک سنگین دارند.

تردد در محور فیروزکوه ، محور قدیم تهران – بومهن ، آزادراه تهران – پردیس و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) ، آزادراه تهران – شمال و محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) نیز روان است.

محورهای شمالی و سایر محورها بدون مداخلات جوی است.

محور پاتاوه- دهدشت به عنوان محور مسدود غیرشریانی معرفی شده است.

کد مطلب 6857028
علی فروزانفر

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