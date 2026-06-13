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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

ترافیک سنگین در چالوس و هراز؛ ورودی‌های تهران قفل شد

ترافیک سنگین در چالوس و هراز؛ ورودی‌های تهران قفل شد

مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در محورهای چالوس و هراز و همچنین ورودی‌های تهران خبر داد و اعلام کرد که بار ترافیکی در برخی آزادراه‌های منتهی به پایتخت همچنان سنگین است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی اعلام کرد: در محور چالوس مسیر جنوب به شمال، حدفاصل محدوده‌های آسارا تا سیاه‌بیشه، ترافیک سنگین جریان دارد. همچنین در محور هراز نیز در محدوده سه‌راهی چلاو، ترافیک در هر دو مسیر رفت و برگشت سنگین گزارش شده است.

در مقابل، تردد در محورهای فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان است. همچنین در مسیر شمال به جنوب محور چالوس نیز تردد بدون مشکل انجام می‌شود.

مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین اعلام کرد که در حال حاضر هیچ‌گونه مداخله جوی در محورهای شمالی وجود ندارد و شرایط جوی در این محورها پایدار است.

بر پایه این گزارش، در سایر محورهای منتهی به پایتخت نیز بار ترافیکی سنگینی مشاهده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در آزادراه قزوین - کرج - تهران حدفاصل کمال‌شهر تا پل حصارک، حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک و محدوده وردآورد، ترافیک سنگین برقرار است.

همچنین در آزادراه ساوه - تهران محدوده احمدآباد مستوفی، آزادراه قم - تهران محدوده شهر آفتاب، بزرگراه پاکدشت - تهران محدوده شهرک صنعتی خاوران و بزرگراه ورامین - تهران محدوده قلعه‌نو نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، در برخی مقاطع محور شهریار - تهران نیز بار ترافیکی سنگینی وجود دارد.

این گزارش می‌افزاید، در حال حاضر تنها محور غیرشریانی پاتاوه - دهدشت مسدود است و سایر محورهای اصلی کشور از شرایط تردد عادی برخوردار هستند.

کد مطلب 6858517
زهره آقاجانی

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