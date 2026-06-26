واکنش صریح وزارت خارجه به بیانیه آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای مواضع مندرج در بیانیه مشترک وزیر امور خارجه آمریکا و وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس -مورخ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۶- را مداخله‌جویانه، غیرمسئولانه و تحریک‌آمیز دانست و نسبت به ادامه رفتارهای ستیزه‌جویانه و مداخله‌جویانه در منطقه هشدار داد.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، مواضع مندرج در بیانیه مشترک وزیر امور خارجه آمریکا و وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس -مورخ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۶- را مداخله‌جویانه، غیرمسئولانه و تحریک‌آمیز دانسته و نسبت به ادامه رفتارهای ستیزه‌جویانه و مداخله‌جویانه در منطقه هشدار می‌دهد.

ادعای «تعهد پایدار آمریکا به امنیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس»، چیزی بیش از لفاظی و وارونه‌نمایی واقعیت نیست. اکنون بیش از هر زمانی برای همگان آشکار شده است که حضور نظامی آمریکا در کشورهای منطقه صرفا باری بر دوش ملت‌های منطقه و عامل ناامنی و تفرقه در منطقه است. استفاده آمریکا از پایگاه‌ها و امکانات نظامی مستقر در کشورهای منطقه برای ارتکاب جنایت تجاوز علیه جمهوری اسلامی ایران طی بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۵ لغایت ۱۹ فروردین ۱۴۰۶ به وضوح نشان داد که آمریکا هیچ ارزشی برای امنیت کشورهای منطقه و روابط فیمابین آنها قائل نیست. انتظار می‌رود کشورهای منطقه‌ که قلمرو و امکانات آنها طی جنگ تحمیلی اخیر مورد بهره‌گیری متجاوزان آمریکایی-صهیونیستی برای حمله به ایران قرار گرفت، در دیدگاه‌های خود تجدیدنظر کنند. جمهوری اسلامی ایران تکلیف صریح دول عضو شورای همکاری خلیج فارس، وفق حقوق بین‌الملل و اصل حسن هم‌جواری، برای ممانعت از هرگونه استفاده طرف‌های ثالث از قلمرو و امکانات آنها جهت طراحی، سازماندهی، پشتیبانی و اجرای اقدامات غیرقانونی از جمله تجاوز نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران، را مجددا مورد تاکید قرار می دهد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با ابراز انزجار از تکرار دروغ بزرگ جعل‌شده توسط رژیم نسل‌کش صهیونیستی و آمریکا در رابطه با برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، به حکومت‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس توصیه می‌کند به جای هم‌نوایی با آمریکا در تهدید انگاری از برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، برای تحقق ابتکار منطقه غرب آسیا عاری از سلاح‌های هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران همراه شوند و رژیم آمریکا را وادار به توقف کارشکنی در مسیر اجرای این ابتکار نمایند.

صلح و امنیت پایدار در منطقه تنها از مجرای اعتمادسازی و همکاری متقابل میان کشورهای منطقه، و به دور از مداخلات مخرب آمریکا حاصل می‌شود. درج عبارت کلیشه‌ای «تهدیدهای ناشی از ایران» به‌عنوان مفهومی که از سال‌ها قبل توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا در مسیر طرح ایران هراسی ابداع شد، نشانه تلاش هیات حاکمه آمریکا برای تحمیل توهمات و مطامع خود بر کشورهای منطقه است. در همین ارتباط، تهدید انگاری از توانمندی‌های دفاعی ایران قویا محکوم می‌گردد. در شرایطی که آمریکا در راستای سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن»، کشورهای عضو شورای همکاری را در یک مسابقه خطرناک و بی‌پایان تسلیحاتی گرفتار کرده و منطقه غرب آسیا را به یک زرادخانه عظیم تسلیحاتی تبدیل کرده است، صحبت از برنامه موشکی و پهپادی ایران غیرمسئولانه و کاملا محکوم است. بدیهی است جمهوری اسلامی ایران کوچکترین مماشاتی در امر دفاع از کیان ایران و توانمندی‌های مرتبط با آن نخواهد داشت.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با ابراز تاسف از هم‌صدایی شورای همکاری خلیج فارس با آمریکا و رژیم صهیونیستی در توصیف مقاومت فلسطین و لبنان به‌عنوان «نیروهای نیابتی ایران»، یادآوری می‌کند که تنها موجود نیابتی در منطقه رژیم صهیونیستی است‌. مبارزه مردم فلسطین و لبنان علیه اشغالگری و آپارتاید امری مشروع و کاملا قانونی وفق حقوق بین‌الملل است و همه دولت‌ها موظف به حمایت از آنها برای تحقق حق تعیین سرنوشت و رهایی از اشغال و آپارتاید استعماری هستند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با یادآوری مسئولیت مستقیم آمریکا-رژیم صهیونیستی و نیز آن دسته از کشورهای منطقه که در تجاوز نظامی آمریکایی - صهیونیستی علیه ایران مشارکت داشتند در تحمیل ناامنی بر تنگه هرمز، خاطرنشان می‌کند که تنگه هرمز در محدوده آب‌های سرزمینی دو دولت ساحلی یعنی ایران و عمان قرار دارد و آنچه در بند ۵ یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی مورد توافق قرار گرفته است، مبنای عمل در رابطه با مدیریت کشتیرانی در این تنگه خواهد بود.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با یادآوری تجربه جنگ تحمیلی اخیر تحمیل‌شده از جانب آمریکا و رژیم صهیونیستی بر منطقه، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را به تجدیدنظر در رویکردهای خود نسبت به امنیت این منطقه فرا می‌خواند و یک بار دیگر تاکید می‌کند امنیت جمعی تنها در سایه همکاری همه کشورهای منطقه و بدون دخالت خارجی قابل تحقق است.