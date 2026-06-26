به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عمران حسینی نسب در خطبه های نماز جمعه با بیان اینکه نهاد امامت جمعه یک شبکه گسترده و تبیینی و متعلق به ولایت است، گفت: شبکه امامت جمعه حلقه ارتباط و اتصال امام و امت است. امام و امت باید هرکدام در جایگاه خود باشند. امام باید فرماندهی کند. امت هم باید مبتنی بر فهم درست از سخن امام فرمان‌بری کند. شبکه امامت جمعه نیز تنظیم‌کننده اصلی این نسبت بسیار مهم در جامعه است.

امام جمعه سلطانیه بیان اینکه پیام مقام معظم رهبری باید درست تبیین شود، به تبیین جزئیات توافق ایران و آمریکا و پیام مقام معظم رهبری پرداخت و گفت: اینکه مقام معظم رهبری در چه موضوعی نظر دیگری داشته، همان مذاکره است و اینکه عده‌ای تفسیر می‌کنند که نظر رهبری مخالفت با اصل مذاکره بوده حرف درستی نیست.

وی با بیان اینکه متن تفاهم بیش از ۲۰ بار بین مقام معظم رهبری و شورای عالی امنیت ملی رفت و برگشت خورد و اصلاح شد، افزود: رهبر انقلاب اسلامی مطالباتی داشتند از جمله عدم ورود به بحث هسته‌ای یا اشاره به نام همه اضلاع جبهه مقاومت (یمن، لبنان، عراق، غزه و حتی کرانه باختری) در بند مربوط به پایان جنگ، اما اعضای تیم مذاکره نتوانستند همه آن‌ها را در سند تفاهم بگنجانند.

خطیب جمعه سلطانیه با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در پیام خود مسئولین را دلسوز، پرتلاش و دارای حُسن‌نظر معرفی کرده و لذا خیانتکار و سازشکار نامیدن آنها در تضاد با پیام مقام معظم رهبری است، گفت: اعضای شورای عالی امنیت ملی اصلا با رهبری مخالفت نکردند بلکه نگاهشان این بود که با محورهای کلی اشاره شده در سند می‌توان نظر رهبری را تامین کرد. استدلالشان هم اصرار آمریکایی‌ها بر مسئله هسته‌ای و نیز فشار زیاد آن‌ها برای تسریع در تفاهم بود.

حسینی نسب به شش موضوعی که اعضای شورای عالی امنیت ملی متعهد به پیگیری آنها شدند اشاره کرد و با بیان اینکه باید این موضوعات مطالبه شود، گفت: پایان کامل جنگ، پایان هرگونه عملیات نظامی در کل جبهه مقاومت، حفظ حقوق هسته‌ای ایران، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده، لغو کامل همه تحریم‌ها و اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز شش تعهد شورای عالی امنیت ملی است.

امام جمعه سلطانیه بر حاکمیت ایران بر تنگه هرمز تاکید کرد و گفت: وقتی تنگه هرمز بسته بود، همه التماس می کردند الان که باز شده برخی از کشورها طلبکار شده اند و لذا تنگه هرمز یک اهرم فشار بر دشمنان است و باید حاکمیت ایران تثبیت شود.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری فرموده اگر نسبت به تحقق این شروط تعهد بدهید و موضوع سند هم با اکثریت سه چهارم اعضای شورای عالی امنیت ملی تصویب شود، آن را تایید می‌کنم که هم تعهد داده شد و هم سند با رای ۱۲ نفر از ۱۳ نفر در جلسه تایید شد.

خطیب جمعه سلطانیه با بیان اینکه علی الاصول دشمنی ما با استکبار، ریشه‌ای، مبنایی و پایان‌ناپذیر است، گفت: هیچ اعتمادی به دشمن نداریم. ما پیروز جنگیم و دشمن در رسیدن به اهداف و راهبردهای خود شکست خورد لذا ما از موضع پیروزی و قدرت وارد مذاکره شدیم. در این مذاکرات ما مدعی، طلبکار و خونخواه هستیم.

حسینی نسب ۶ تا ۱۲ تیر، هفته حقوق بشر آمریکایی را یادآور شد و گفت: سوءقصد نافرجام به رهبر شهید، شهادت آیت‌الله بهشتی و ۷۲ نفر از یاران در ۷ تیر ، شهادت آیت الله صدوقی امام جمعه یزد در تیرماه سال ۶۱ توسط منافقین، بمباران شیمیایی سردشت توسط رژیم بعثی عراق سال ۶۶ ، سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران توسط آمریکا در ۱۲ تیرماه ۱۳۶۷ و شهادت تمامی ۲۹۰ نفر مسافر از جنایات آمریکا در ایران در تیر ماه سالهای مختلف است.

امام جمعه سلطانیه با تصریح به اینکه حیات آمریکا مملو از جنایت علیه بشریت است، افزود: ترور رهبر شهید ما بزرگترین جنایت آمریکا در ایران است و تا ابد ننگ این جنایت بر پیشانی آمریکا خواهد ماند.

وی به شایعه ممنوعیت شعار علیه آمریکا اشاره و با تاکید با شایعه پراکنان گفت: شعار مرگ بر آمریکا شعار همیشگی ملت ایران است.

وی با اشاره به روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و با بیان اینکه اعتیاد به مواد مخدر چه سنتی و چه مدرن، هم نهایت هلاکت و بدبختی است و هم بخاطر ضرر بر خود و دیگران حرام شرعی است، گفت: رهبر شهید انقلاب سال ۸۵، سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر را صادر و تاکید داشتند هر کدام از دستگاه ها سهم خود در اجرایی کردن این سیاست‌ها را با سرعت و قاطعیت و بدون فوت وقت به مرحله‌ی عمل برسانند.

حسینی نسب با بیان اینکه مواد مخدر بلای بزرگ و تهدید عظیم برای فرد، خانواده و جامعه است، افزود: اعتیاد عاملی موثر در بروز جرائم خُرد است؛ زیرا ۵۵ درصد طلاق‌ها، همسر آزاری‌ها، شرارت‌ها، کودک‌آزاری‌ها ، قتل‌های عمد، سرقت‌ها، جرائم منکراتی دیگر مستقیما با موضوع مواد مخدر مرتبط است.