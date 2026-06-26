امام جمعه یزد: حضرت زینب(س) عامل ماندگاری پیام کربلا است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمدرضا ناصری، در خطبههای این هفته نماز جمعه یزد با سفارش به تقوای الهی، از حضور گسترده مردم استان در مراسم عزاداری محرم و نیز حضور آنان در میادین و صحنههای دفاع از اسلام و انقلاب قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه عنایات الهی شامل حال ملت ایران خواهد بود، اظهار داشت: یقیناً خداوند متعال یاریگر این ملت است و با توکل بر او، پیروزی نصیب مردم خواهد شد.
امام جمعه یزد با اشاره به آیه «فَلْیَنظُرِ الإِنسَانُ إِلَی طَعَامِهِ» گفت: انسان باید نسبت به غذایی که مصرف میکند دقت داشته باشد؛ چرا که هم غذای جسم و هم غذای روح اهمیت دارد.
وی افزود: همانگونه که باید توجه کرد غذای جسم حلال باشد، لازم است مراقب غذای روح نیز باشیم.
آیتالله ناصری ادامه داد: در روایت آمده است که امام حسین(ع) درباره دشمنان فرمودند شکمهای آنان از حرام پر شده است و همین حرامخواری سبب دوری از دین و معنویت میشود.
وی با اشاره به تفسیر این آیه از نگاه امام صادق(ع) بیان کرد: این آیه تنها به غذای ظاهری محدود نمیشود، بلکه شامل علمی که انسان میآموزد نیز هست؛ اینکه انسان دانش و معارف اعتقادی خود را از چه کسی دریافت میکند و چه کسی راهنمای اوست. اگر منبع هدایت قرآن، پیامبران و ائمه اطهار(ع) باشند، انسان به سوی کمال هدایت میشود، اما اگر از شیطان و جریانهای منحرف و غربزده پیروی شود، نتیجه آن فساد و تباهی خواهد بود.
امام جمعه یزد افزود: معلم و راهنمای انسان باید خداوند، قرآن، اهلبیت(ع) و ولایت باشند تا جامعه به مقصد و سعادت برسد، نه اینکه تحت تأثیر شیطان و رسانههای دشمن قرار گیرد.
نماینده ولیفقیه در استان یزد با تأکید بر اهمیت هوشیاری در برابر رسانهها گفت: امروز فضای رسانهای جهان بسیار پیچیده و خطرناک است و باید مراقب بود، چرا که دشمن همراه با جنگ نظامی تلاش میکند میان مسلمانان تفرقه ایجاد کند و آنان را از مسیر حق منحرف سازد و لذا در عرصه رسانهای نیز باید بهگونهای عمل کنیم که دشمن به اهداف خود نرسد.
وی بر ضرورت وحدت و حضور مردم در صحنههای مختلف تأکید کرد و گفت: باید متحد و استوار در مسیر انقلاب اسلامی حرکت کنیم.
امام جمعه یزد در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به نقش حضرت زینب(س) در ترویج و ماندگاری نهضت عاشورا گفت: یکی از بزرگترین شخصیتهایی که در جبهه حق با شجاعت، استقامت و مدیریت در کنار امام حسین(ع) ایستاد و پیام کربلا را جهانی کرد، حضرت زینب(س) است.
وی افزود: حضرت زینب(س) نمونهای بینظیر از فضیلت و کمال برای همه بانوان است؛ شخصیتی عالم، عاقل، شجاع، تصمیمگیر، مقاوم، مؤمن و ولایتمدار که در برابر دشمن کوتاه نیامد و با روشنگری، دشمن را رسوا کرد.
آیتالله ناصری ادامه داد: حضرت زینب(س) در سختترین شرایط پس از واقعه کربلا با مدیریت بحران، صبر و استقامت، نه تنها در برابر دشمن ایستادگی کرد بلکه به زنان و کودکان آرامش داد و حتی در اوج مصائب فرمود «ما رأیتُ إلا جمیلاً». اگر نقش حضرت زینب(س) نبود، مشخص نبود پس از واقعه کربلا چه سرنوشتی برای این نهضت رقم میخورد.
وی با اشاره به خطبه تاریخی حضرت زینب(س) در برابر دشمنان گفت: ایشان با صراحت اعلام کردند «فَکِد کَیْدَک وَاسْعَ سَعْیَک... فَوَاللهِ لَا تَمْحُو ذِکْرَنَا وَلَا تُمِیتُ وَحْیَنَا»، یعنی هرچه میخواهی تلاش کن، اما به خدا سوگند نمیتوانی یاد و راه ما را از میان ببری.
امام جمعه یزد تأکید کرد: این روحیه مقاومت و ایستادگی است که دشمن را ناکام میکند و ما نیز نباید از دشمن هراس داشته باشیم، بلکه باید حیلهها و توطئههای او را بشناسیم.
آیتالله ناصری در پایان با گرامیداشت ایام شهادت شهید آیتالله بهشتی و شهید آیتالله صدوقی اظهار داشت: شهیدان بهشتی(ره) و صدوقی(ره) با مجاهدتها و ایثارگریهای خود نقش مهمی در شکلگیری و تداوم انقلاب اسلامی ایفا کردند.
وی همچنین به روحیه مردمداری شهید آیتالله صدوقی(ره) اشاره کرد و گفت: این شهید بزرگوار همواره به فکر مردم و رفع مشکلات آنان بود و حتی در مواقع مختلف به دیگر شهرها نیز کمک میکرد.
آیتالله ناصری تأکید کرد: تلاشها و فداکاریهای این بزرگان زمینهساز پیروزی انقلاب اسلامی شد و امروز وظیفه همه ما ادامه دادن راه آنان و پاسداری از دستاوردهای انقلاب است.
نماینده ولیفقیه در استان یزد ابراز امیدواری کرد که ملت ایران نیز با ادامه این مسیر، از نصرت الهی برخوردار باشد و با عنایات الهی و توجهات اهلبیت(ع)، توطئههای دشمنان خنثی شود.
نظر شما