به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های منتشر شده از سامانه Relay Weather، ایستگاه هواشناسی طبس با ثبت دمای ۴۶.۸ درجه سانتی‌گراد در شبانه‌روز گذشته، عنوان گرم‌ترین نقطه جهان را به خود اختصاص داد.

این در حالی است که موج گرمای حاکم بر شرق کشور همچنان ادامه دارد و پیش‌بینی‌های هواشناسی نشان می‌دهد روند افزایش دما در طبس متوقف نخواهد شد.

بر همین اساس، بیشینه دمای هوا برای روز شنبه ۴۶ درجه سانتی‌گراد و برای یکشنبه ۴۷ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است که بیانگر تداوم شرایط بسیار گرم در این شهرستان است.

طبس که هر ساله در فصل تابستان جزو گرم‌ترین مناطق ایران و حتی جهان قرار می‌گیرد، در روزهای اخیر نیز با ثبت دماهای کم‌سابقه، رکورددار گرما در میان ایستگاه‌های هواشناسی جهان شده است.

با تداوم این شرایط، توصیه می‌شود شهروندان به‌ویژه سالمندان، کودکان، بیماران و افرادی که در فضای باز فعالیت می‌کنند، از حضور غیرضروری در ساعات اوج گرما خودداری کرده، مصرف مایعات را افزایش دهند و نکات ایمنی برای پیشگیری از گرمازدگی را رعایت کنند.