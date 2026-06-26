به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش اداره‌کل هواشناسی گلستان از کمینه و بیشینه دمای ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان طی روز جمعه پنجم تیرماه، کردکوی با ثبت دمای ۱۹ درجه سلسیوس، خنک‌ترین نقطه استان و آق‌قلا با ۳۵.۳ درجه سلسیوس، گرم‌ترین نقطه گلستان در شبانه‌روز گذشته بود.

بر پایه این گزارش، حداقل و حداکثر دمای هوای گرگان نیز به ترتیب ۱۹.۱ و ۳۲.۶ درجه سلسیوس ثبت شده است. همچنین دمای بیشینه در اینچه‌برون به ۳۴.۳، انبارالوم ۳۳.۹، هاشم‌آباد و علی‌آباد ۳۳.۲ و بندرگز ۳۳.۱ درجه سلسیوس رسید.

اداره‌کل هواشناسی گلستان اعلام کرد: دمای ثبت‌شده در سایر ایستگاه‌های استان نیز نشان‌دهنده تداوم هوای نسبتاً گرم در بیشتر مناطق گلستان است.