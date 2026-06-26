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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

کردکوی خنک‌ترین و آق‌قلا گرم‌ترین نقطه گلستان ثبت شد

کردکوی خنک‌ترین و آق‌قلا گرم‌ترین نقطه گلستان ثبت شد

گرگان- اداره‌کل هواشناسی گلستان اعلام کرد: کردکوی با ۱۹ درجه سلسیوس خنک‌ترین و آق‌قلا با ۳۵.۳ درجه سلسیوس گرم‌ترین نقطه استان در شبانه‌روز گذشته بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش اداره‌کل هواشناسی گلستان از کمینه و بیشینه دمای ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان طی روز جمعه پنجم تیرماه، کردکوی با ثبت دمای ۱۹ درجه سلسیوس، خنک‌ترین نقطه استان و آق‌قلا با ۳۵.۳ درجه سلسیوس، گرم‌ترین نقطه گلستان در شبانه‌روز گذشته بود.

بر پایه این گزارش، حداقل و حداکثر دمای هوای گرگان نیز به ترتیب ۱۹.۱ و ۳۲.۶ درجه سلسیوس ثبت شده است. همچنین دمای بیشینه در اینچه‌برون به ۳۴.۳، انبارالوم ۳۳.۹، هاشم‌آباد و علی‌آباد ۳۳.۲ و بندرگز ۳۳.۱ درجه سلسیوس رسید.

اداره‌کل هواشناسی گلستان اعلام کرد: دمای ثبت‌شده در سایر ایستگاه‌های استان نیز نشان‌دهنده تداوم هوای نسبتاً گرم در بیشتر مناطق گلستان است.

کد مطلب 6871378

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