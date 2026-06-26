یونس اکبرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی مرکز پیش‌بینی استان، در شبانه‌روز گذشته با ادامه فعالیت امواج تراز میانی جو، شاهد رگبارهای باران توأم با رعد و برق در نواحی شمالی و مرکزی استان بودیم.

وی افزود: کماکان با ادامه فعالیت امواج بارشی و با توجه به هشدارهای صادر شده، طی روزهای شنبه و یکشنبه نیز نواحی شمالی و مرکزی استان جوی ناپایدار را تجربه خواهند کرد که در برخی ساعات با رشد ابر و رگبار باران توأم با رعد و برق همراه خواهد بود.

اکبرزاده ادامه داد: در طی این مدت، احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد بالا بوده و لذا خسارت به باغات میوه دور از انتظار نخواهد بود.

این مسئول با اشاره به تقویت امواج بارشی در مناطق شمالی در روز شنبه، گفت: آب‌گرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها محتمل می‌باشد؛ از این رو توصیه می‌گردد موارد ایمنی از قبیل عدم اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و صعود به ارتفاعات رعایت گردد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: برای روز شنبه با افزایش گرادیان خطوط فشاری، شاهد وزش باد نسبتاً شدید در نواحی جنوبی استان خواهیم بود که سبب ایجاد گرد و خاک به‌صورت محلی و کاهش دید و کیفیت هوا در مناطق مذکور خواهد شد.

اکبرزاده در پایان در خصوص وضعیت دمایی استان بیان کرد: از لحاظ دمایی الگوی منظمی برای تغییرات مشاهده نمی‌شود و در چند روز آینده نوسانات افزایشی و کاهشی دما را شاهد خواهیم بود.