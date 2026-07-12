حضور گسترده در بدرقه رهبر شهید نشانه پیوند جامعه با فرهنگ ایثار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه یکشنبه در مراسم بزرگداشت «رهبر شهید» ضمن تسلیت ایام اسارت اهل‌بیت (ع) و گرامیداشت شهدای اخیر، از حضور گسترده مردم در آیین‌های تشییع شهدا و همچنین برگزاری برنامه‌های فرهنگی در استان قدردانی کرد.

وی با اشاره به استقبال گسترده مردم از مراسم‌های تشییع و بزرگداشت رهبر شهید در ایران و عراق، اظهار داشت: حضور پرشور مردم در این مراسم‌ها نشان‌دهنده پیوند عمیق جامعه با فرهنگ ایثار، شهادت و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با تبیین اهداف نهضت عاشورا، گفت: امام حسین (ع) هدف قیام خود را اصلاح امت اسلامی عنوان کردند و این اصلاح در مقابله با سه نوع فساد شکل گرفت؛ نخست فساد ناشی از شخصیت یزید، دوم سیاست بنی‌امیه و سوم نظام تربیتی و فرهنگی اموی که از دو مورد دیگر ماندگارتر و خطرناک‌تر بود.

وی افزود: اگرچه اشخاص از میان می‌روند و حکومت‌ها تغییر می‌کنند، اما انحراف در نظام تربیتی می‌تواند نسل‌های متوالی را تحت تأثیر قرار دهد و به همین دلیل اصلاح فرهنگ و تربیت از مهم‌ترین اهداف قیام عاشورا بود.

آیت‌الله محمدی لائینی با تطبیق این شرایط با وضعیت امروز جهان، اظهار کرد: در عصر حاضر نیز علاوه بر افرادی که سیاست‌های سلطه‌طلبانه را دنبال می‌کنند، آنچه بیش از همه خطرآفرین است، فرهنگ، سبک زندگی و نظام تربیتی مبتنی بر تفکر غربی است که تلاش دارد هویت دینی و استقلال ملت‌ها را تضعیف کند.

وی با بیان اینکه سیاست استکباری آمریکا و رژیم صهیونیستی بر پایه سلطه، استکبار و حذف مخالفان استوار است، گفت: دشمنان انقلاب اسلامی علاوه بر فشارهای سیاسی و امنیتی، از مسیر فرهنگ و آموزش نیز به دنبال تغییر باورها و سبک زندگی نسل جوان هستند..

آیت‌الله محمدی لائینی همچنین بر ضرورت همکاری خانواده‌ها با نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد و گفت: والدین و مربیان باید در کنار یکدیگر برای نهادینه کردن فرهنگ نماز، حجاب، عفاف، مسئولیت‌پذیری، اخلاق و دوری از آسیب‌های اجتماعی در میان نسل نوجوان و جوان تلاش کنند.