حضور مردم در صحنه‌ نشان‌ از تعهد به گفتمان مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلامسید مصطفی حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهر زنجان با اشاره به روند انجام مذاکرات ایران و آمریکا، گفت: در حال حاضر نمیتوان حکم به حرام و یا وجوب تفاهم صادر کرد؛ بلکه بنابر نظر رهبر معظم، با حسن نیت مسئولان و تعهد آنان میتواند زمینهٔ تفاهم فراهم شود و به دشمن هرگز اعتماد نداریم.
وی با بیان اینکه همانگونه که رهبری با همکاری مردم باورهای امام انقلاب را محور میدارد، گفت: حضور مردم در صحنهها نشاندهندهٔ تعهدشان به گفتمان مقاومت، استقامت، عدم اعتماد به دشمن و اتحاد و انسجام است و مذاکرات باید با اقدامهای ملموس و مطابق با رهنمودهای رهبری باشد.
امام جمعه زنجان لزوم هوشیاری آحاد مردم در مقابله به توطئه های دشمنان را مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه دشمن در تقویت فشارها قصد دارد از طریق ایجاد تفرقه و خلاء در خیابانها بهره ببرد گفت: بنابراین باید با بصیرت و اعتراض مبتنی بر وحدت و پیروی از گفتمان مواضع رسمی پیش رفت و از شروط رهبری عدول نکرد.
حسینی افزود: کشور در موقعیت حساسی است و انقلاب در عرصههای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی فرصتهایی ایجاد کرده است و این امت مبعوث باید با بصیرت، از فرصتهای سیاسی و اقتصادی برای تثبیت قدرت ایران اسلامی استفاده کنند.
امام جمعه زنجان با بیان اینکه تبیین و تقویت گفتمان مقاومت در جامعه، گفت: تبعیت از فرامیت رهبری امری مهم است و در این بر هوشیاری در برابر دشمن و لزوم حفظ انسجام داخلی برای جلوگیری از اشتباه محاسباتی مورد تاکید است.
حسینی در خصوص موضوع مذاکره با بیان اینکه در صورت وجود اشتباه محاسباتی از جانب مسئولان، وظیفهٔ ما دفاع از نظر رهبری است و نباید کمترین سازش با اصول و خطوط راهبردی شود، افزود: حمایت همگانی از گفتمان مقاومت، انسجام ملی و اعتماد به تصمیمات رهبری تکرار میشود.
وی با تاکید بر اینکه ملت ایران به دشمن بی اعتماد، است، لزوم گفتمان بیاعتمادی به دشمن اتحاد و انسجام را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر مسئولان از شروط رهبری تخطی کنند، باید پاسخگو باشندکه این بخش نشاندهنده نگاه مطالبهگرانه در عین حمایت از ساختار حاکمیت است.
حسینی در ادامه با بیان اینکه ایام ماه محرم و صفر بهترین فرصت برای تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و گفتمان مقاومت، افزود: محرم و صفر عامل حیات اسلام بوده است و این بیانگر نقش حیاتی این ایام در حفظ و ترویج ارزشهای اسلامی در طول تاریخ است.
وی با بیان اینکه عاشورا تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه الگویی برای زندگی فردی و اجتماعی است گفت: قیام حضرت سیدالشهدا (ع) بزرگترین قیام تاریخی و تمدنساز تاریخ بشریت است، این نشاندهنده اهمیت فوقالعاده این واقعه در طول تاریخ است.
امامجمعه زنجان با بیان اینکه حضرت زینب (س) الگوی تمدنی برای نخبگان جامعه، فرهیختگان جامعه، اصحاب رسانه، هنرمندان و بطور کلی زن مسلمان است، گفت: زندگی حضرت زینب (س) منشور روشنی برای ترویج باورهای زلال، اندیشه پاک و سبک زندگی است.
حسینی با بیان اینکه حضرت زینب (س) بهترین الگو برای پاسداری از هویت زن مسلمان است، افزود: برخلاف تصور انزوا و انفعال زن مسلمان، حضرت زینب (س) تعیینکننده و مدیر در حوزههای مختلف بوده است.
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