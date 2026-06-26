به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی با توجه به برگزاری دیدار حساس تیم ملی ایران و مصر در چارچوب رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ که صبح شنبه ششم تیرماه از ساعت ۶:۳۰ برگزار می‌شود، با دستور استاندار خراسان شمالی، ساعت آغاز به کار ادارات استان با دو ساعت تأخیر تعیین شد.

بر اساس این تصمیم، ادارات خراسان شمالی روز شنبه فعالیت خود را از ساعت ۹:۳۰ آغاز خواهند کرد تا مردم و کارکنان بتوانند این رویداد ورزشی ملی را دنبال کنند.

در این اطلاعیه تأکید شده است که بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، اورژانس، آتش‌نشانی و سایر مراکز نوبت‌کاری، امدادی و خدمات ضروری از این تصمیم مستثنی بوده و طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.