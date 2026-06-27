به گزارش خبرنگار مهر بازرگان اسفندیاری ظهر شنبه در نشست خبری که در سالن جلسات فرمانداری رازو جرگلان برگزار شد، اظهار کرد: شهرستان مرزی رازوجرگلان امسال از نظر میزان اعتبارات در جایگاه سوم استان خراسان شمالی قرار گرفته است.
وی افزود: این افزایش اعتبار زمینه اجرای طرحهای مهم زیرساختی در بخشهای مختلف بهویژه تامین آب شرب و توسعه زیرساختهای روستایی را فراهم کرده است.
اسفندیاری با تاکید بر اینکه تامین آب شرب یکی از مهمترین مطالبات مردم این شهرستان است، گفت: تا سال گذشته حدود ۵۵ درصد جمعیت شهرستان از آب شرب بهداشتی بهرهمند بودند.
وی افزود: با رویکرد جلب مشارکت مردمی و اجرای طرحهای مختلف، ۱۱ حلقه چاه حفر شد که بخشی از مشکلات آب شرب روستاهای شهرستان را برطرف کرده است.
فرماندار رازوجرگلان ادامه داد: با وجود این اقدامات، بخشی از شبکههای آبرسانی شهرستان همچنان فرسوده است و نیاز به نوسازی دارد.
اسفندیاری گفت: بیشترین سهم اعتبارات عمرانی شهرستان به حوزه آب اختصاص یافته و در مجموع ۲ هزار میلیارد ریال برای اجرای ۳۰ پروژه در این بخش تخصیص یافت.
وی افزود: در این راستا طرحهای مختلفی از جمله احداث مخازن ذخیره آب، اجرای خطوط انتقال و اصلاح شبکههای فرسوده در حال اجرا است.
فرماندار رازوجرگلان از بهرهبرداری یک مخزن ۲ هزار مترمکعبی ذخیره آب در سال گذشته خبر داد و گفت: همچنین تعویض شبکه آبرسانی شهر غلامان با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال در دست اجرا است.
وی افزود: طرح آبرسانی از روستای امانلی تا اشتوت نیز در حال اجرا است و احداث مخزن ذخیره آب در روستای امانلی از اولویتهای مهم شهرستان به شمار میرود.
اسفندیاری احداث تصفیهخانه آب در حوالی سد چندیر را از مهمترین طرحهای حوزه آب در شهرستان دانست و گفت: اجرای این طرح میتواند نقش مهمی در تامین پایدار آب شرب منطقه داشته باشد.
وی درباره مجتمع آبرسانی پرسهسو نیز اظهار کرد: این طرح حدود ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بخشهایی از شبکه آن اجرا شده اما مخازن آن هنوز احداث نشده است.
اسفندیاری از احیای مجوز بهرهبرداری از ۴.۵ میلیون مترمکعب آبهای مرزی پس از سالها وقفه خبر داد و گفت: با اجرای این طرح و حفر ۲۲ حلقه چاه کشاورزی، گره چندساله بهرهبرداری از منابع آب مرزی در این شهرستان باز شد.
وی اظهار کرد: این اقدام نتیجه پیگیریهای مستمر و برگزاری جلسات متعدد با دستگاههای اجرایی و همچنین تحقق یکی از مصوبات سفر استاندار خراسان شمالی به این شهرستان است.
فرماندار رازوجرگلان گفت: با عملیاتی شدن این طرح، هشت روستا و ۶۸۰ مالک زمین کشاورزی از مزایای آن بهرهمند میشوند.
اسفندیاری افزود: روستاهای پرسهسو بالا و پایین، سنگسار، اشرفدره، کلاته کاریز، قوریدره، کلاته ابریشم، قرهقانلو و کلاته بهار از جمله روستاهای بهرهمند از این طرح هستند.
وی با اشاره به شرایط اقلیمی منطقه تصریح کرد: با توجه به خشکسالیهای سالهای اخیر، مدیریت بهینه منابع آب و استفاده از روشهای نوین آبیاری از ضرورتهای بخش کشاورزی است و برنامهریزیهای لازم در این زمینه انجام شده است.
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